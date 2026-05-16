Które miejsce zajęła Steczkowska na Eurowizji w 2025 roku? To jeden z lepszych wyników Polski w historii!

Alicja Szemplińska a Justyna Steczkowska

Alicja Szemplińska zawalczy dziś o zajęcie jak najlepszego miejsca dla Polski w finale Eurowizji 2026. Wokalistka, początkowo niestawiana w gronie faworytów, doskonale poradziła sobie w pierwszym półfinale wydarzenia i bez problemu awansowała do wielkiego finału jubileuszowej odsłony największego konkursu muzycznego na świecie. W sieci nie brakuje porównań jej występu z "Pray" do tego, jaki rok temu na scenie w Bazylei zaprezentowała Justyna Steczkowska. Sporo zamieszania wywołały słowa Kayah, która chcąc docenić wysiłek Szemplińskiej, wbiła szpilę jej poprzedniczce. Słowa o tanich wygibasach zabolały Steczkowską, która odpowiedziała koleżance po fachu.

Justyna Steczkowska na Eurowizji 2025

W 2025 roku podczas finału w Bazylei Justyna Steczkowska zaprezentowała mistyczny, pełen pasji i nowoczesny utwór "Gaja". Artystka postawiła poprzeczkę niezwykle wysoko, oferując Europie dopracowane w każdym calu, widowiskowe show, jedno z najlepszych w historii naszego kraju w konkursie. Jak przełożyło się to na punkty?

Które miejsce zajęła Steczkowska na Eurowizji?

Justyna Steczkowska awansowała do wielkiego finału Eurowizji 2025 i zakończyła rywalizację na 14. miejscu, zdobywając łącznie 156 punktów. Mimo znacznie wyższych oczekiwań samej zainteresowanej i fanów ten rezultat to jeden z najlepszych i najbardziej satysfakcjonujących wyników Polski.

Analizując wynik Justyny Steczkowskiej z 2025 roku, nie sposób nie wspomnieć o ogromnej dysproporcji pomiędzy głosami jurorów a punktacją od publiczności. To właśnie fani przed telewizorami dostrzegli magię polskiego występu. Europejscy sędziowie potraktowali bowiem Polskę niezwykle surowo, przyznając nam zaledwie 17 punktów, co w tamtym momencie dawało odległe, 24. miejsce."Gaję" uratowali widzowie, którzy przyznali Justynie aż 139 punktów, co w samym głosowaniu telefonicznym dało Polsce 7. miejsce!