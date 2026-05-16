Przyznano znane nagrody na Eurowizji 2026. Polacy POMINIĘCI przed wielkim finałem

Eurowizja 2026 - co wiemy?

Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbywa się w Austrii, co jest efektem zwycięstwa tego kraju w poprzednim roku. Na miejsce muzycznych zmagań wybrano halę Wiener Stadthalle w Wiedniu. Wokół konkursu pojawiło się wiele kontrowersji głównie przez reprezentację Izraela. W związku z bojkotem wycofały się takie kraje jak Hiszpania, Irlandia, Holandia, Słowenia i Słowenia. Inne regularnie zaznaczają swój sprzeciw dotyczący działalności Izraela wokół konkursu - nie tylko sam udział, ale również dziwne głosowania na świecie, kiepskie zachowanie izraelskiej delegacji wobec innych dziennikarzy czy uczestników oraz wykupywanie płatnych reklam.

Wielki finał zaplanowano na sobotę, 16 maja 2026 roku, a poprzedziły go dwa półfinały (12 i 14 maja). W konkursie bierze udział 35 państw, a w finale występuje 25 reprezentantów. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem „Pray”. Wydarzenie transmitowane jest przez TVP oraz oficjalne kanały EBU.

Nagroda Marcela Bezençona - co to jest?

Nagrody im. Marcela Bezençona to prestiżowe wyróżnienia przyznawane od 2002 roku podczas finału Eurowizji, upamiętniające pomysłodawcę samego konkursu. Nie zależą one od wyników głównego głosowania, lecz są przyznawane w trzech kategoriach przez różne grupy ekspertów.

Nagrodę Dziennikarzy (Press Award) przyznają akredytowani przedstawiciele mediów.

Nagrodę Artystyczną (Artistic Award) otrzymuje wykonawca wybrany przez komentatorów konkursu.

Z kolei Nagroda Kompozytorska (Composer Award) trafia do autorów najlepszej kompozycji, ocenianej przez profesjonalne jury.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Przyznano Nagrodę Marcela Bezençona 2026. Co z Polską?

Chwilę przed startem wielkiego finału Eurowizji 2026 ogłoszono wyniki Nagrody Marcela Bezençona. Okazało się, że... nie wskazano w żadnej kategorii Alicji Szemplińskiej z utworem "Pray". To może być potężny cios w polską reprezentację, która nie została po prostu doceniona.

A za co przyznano nagrody i komu?

Prasa - Australia, Delta Goodrem - "Eclips";

Kompozytorzy - Dania, Søren Torpegaard Lund - „Før Vi Går Hjem”;

Nagroda Artystyczna - Bułgaria, DARA - "Bangaranga".

Warto zaznaczyć, że w głosowaniu prasy brały również akredytowane polskie media.

