Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Co dalej z jego karierą?

Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę

Latem 2022 roku Robert Lewandowski, przechodząc do Barcelony, deklarował, że jego wiek nie ma znaczenia, a on sam czuje się młodziej niż w wieku 29 lat. Po niemal czterech latach stało się jasne, że upływ czasu dotyka wszystkich, nawet największe gwiazdy światowego futbolu. W sierpniu tego roku piłkarz skończy 38 lat, a jego rola w zespole wyraźnie maleje, mimo niedawnego świętowania trzeciego mistrzostwa Hiszpanii z klubem.

W sezonie 2022/23 Lewandowski został królem strzelców La Liga, zdobywając 23 bramki, jednak w kolejnych sezonach jego dorobek bramkowy zmalał do 19 i 27 trafień. W obecnym sezonie, na dwie kolejki przed końcem, ma na koncie jedynie 13 goli, a w 14 z 29 meczów wchodził z ławki rezerwowych. Coraz częściej dokuczają mu drobne problemy zdrowotne, co dodatkowo wpływa na jego dyspozycję.

Gdzie zagra Robert Lewandowski w przyszłym sezonie?

Wobec wygasającego w czerwcu kontraktu, przyszłość Roberta Lewandowskiego poza Barceloną stawała się coraz bardziej oczywista. Kapitan reprezentacji Polski ma obecnie wiele propozycji, a lista potencjalnych klubów wciąż się wydłuża. W mediach łączono go już z takimi klubami jak Juventus Turyn, AC Milan, czy przedstawicielami MLS, choć FC Porto zdementowało doniesienia o zainteresowaniu.

Szczególnie intensywnie mówi się o ofercie z ligi saudyjskiej, gdzie Al-Hilal ma kusić Lewandowskiego pensją rzędu 90 milionów euro za sezon. Pod znakiem zapytania stoi również jego przyszłość w reprezentacji, jednak wydaje się, że mimo ostatnich trudności, pozostanie w kadrze na Ligę Narodów oraz eliminacje Euro 2026. W 2025 roku, po rezygnacji z czerwcowego zgrupowania, doszło do poważnych zawirowań, w tym odebrania opaski kapitana przez ówczesnego selekcjonera Michała Probierza.

Jakie zmiany zaszły w reprezentacji Polski?

Po rezygnacji Lewandowskiego z występów pod wodzą Michała Probierza, atmosfera wokół kadry była napięta, a biało-czerwoni przegrali w Helsinkach 1:2 w eliminacjach MŚ 2026. Michał Probierz zrezygnował z pracy kilkadziesiąt godzin później. Miesiąc później selekcjonerem został Jan Urban, który szybko przywrócił Lewandowskiemu opaskę kapitana, co spotkało się z pozytywną reakcją piłkarza.

Robert Lewandowski odpłacił Janowi Urbanowi czterema golami w eliminacyjnych meczach, w tym decydującą bramką w półfinale barażowym z Albanią (2:1). Krótki rozbrat napastnika Barcelony z drużyną narodową odbił się szerokim echem w europejskim futbolu, podkreślając wagę Lewandowskiego jako jednego z najlepszych zawodników na świecie. Jest to zawodnik wybitny, którego absencja zawsze budzi ogromne zainteresowanie.

Sukcesy indywidualne Lewandowskiego

W styczniu 2022 roku Robert Lewandowski po raz drugi z rzędu wygrał plebiscyt FIFA na Piłkarza Roku, co potwierdziło jego dominację w światowym futbolu w latach 2020 i 2021. Ówczesny prezes PZPN, Cezary Kulesza, podkreślił wówczas na Twitterze, że mamy ogromne szczęście oglądać na żywo najlepszego polskiego piłkarza w historii. Lewandowski zdobył również tytuł Piłkarza Roku UEFA za sezon 2019/20.

Jedynym znaczącym wyróżnieniem, którego brakuje Lewandowskiemu w kolekcji, jest Złota Piłka magazynu „France Football”. W listopadzie 2021 roku zajął drugie miejsce, co stanowiło jego najwyższą pozycję w tym plebiscycie i najlepszy wynik w historii polskiego futbolu. Wcześniej tylko Kazimierz Deyna (1974) i Zbigniew Boniek (1982) znaleźli się w czołowej trójce. Był faworytem w 2020 roku, ale nagroda nie została przyznana z powodu pandemii COVID-19, mimo zdobycia wszystkich możliwych trofeów z Bayernem.

Rekord strzelecki i początki kariery

Robert Lewandowski szczególnie zasłynął w sezonie 2020/21, gdy ponownie został królem strzelców Bundesligi, ustanawiając nowy rekord 41 goli, bijąc tym samym osiągnięcie słynnego Gerda Muellera. To niezwykłe dokonanie zapewniło mu również Złoty But, nagrodę dla najskuteczniejszego piłkarza lig europejskich. Kariera urodzonego 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie piłkarza od początku rozwijała się wzorcowo, zarówno na boisku, jak i poza nim.

Wczesne lata jego kariery były naznaczone sukcesami strzeleckimi. Został królem strzelców na trzecim poziomie rozgrywkowym w 2007 roku, rok później powtórzył ten sukces na zapleczu ekstraklasy, a w 2010 roku, już jako zawodnik Lecha Poznań, zdobył tytuł króla strzelców Ekstraklasy. W styczniu 2009 roku brytyjski „Times” uznał Lewandowskiego za jednego z 50 najbardziej obiecujących graczy na świecie poniżej 23 lat.

Transfery i sukcesy w Niemczech

Po krótkim epizodzie w rezerwach Legii Warszawa, Robert Lewandowski kosztował Znicz Pruszków pięć tysięcy złotych w 2006 roku. W czerwcu 2010 roku przeszedł z Lecha Poznań do Borussii Dortmund za 4,5 miliona euro, co wówczas wydawało się świetnym interesem dla Lecha. Szybko jednak okazało się, że transakcja była jeszcze korzystniejsza dla niemieckiego klubu. Z Borussią wywalczył dwa mistrzostwa kraju i raz Puchar Niemiec.

W barwach BVB zdobył również miano najlepszego strzelca Bundesligi w 2014 roku i wystąpił w finale Ligi Mistrzów w maju 2013 roku, gdzie jego drużyna przegrała 1:2 na Wembley z Bayernem Monachium. Latem 2014 roku, na zasadzie wolnego transferu, Lewandowski przeniósł się do Bayernu, gdzie kontynuował kolekcjonowanie trofeów. Z bawarskim klubem zdobył ośmiokrotnie mistrzostwo Niemiec i trzykrotnie Puchar Niemiec, do tego sześć tytułów króla strzelców niemieckiej ekstraklasy.

Triumf w Lidze Mistrzów i historyczny transfer

Niezwykle udany dla Roberta Lewandowskiego był 2020 rok, który został okraszony pierwszym w karierze triumfem w Lidze Mistrzów, po finałowym zwycięstwie 1:0 nad Paris Saint-Germain. Największym echem odbiła się również koronacja na Piłkarza Roku FIFA, która w obliczu nieprzyznania Złotej Piłki za 2020 rok z powodu pandemii, stała się najważniejszym wyróżnieniem indywidualnym w tamtym czasie. Na początku października 2020 roku Lewandowski został również zwycięzcą plebiscytu na Piłkarza Roku UEFA za sezon 2019/20.

W lipcu 2022 roku Robert Lewandowski ponownie zapisał się w historii polskiego futbolu, stając się pierwszym Polakiem, który założył koszulkę FC Barcelony. Kwota transferu wyniosła 45 milionów euro, plus 5 milionów zmiennych. W ciągu czterech sezonów z Barceloną zdobył trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii (2023, 2025, 2026), raz Puchar Króla (2025) i trzykrotnie Superpuchar Hiszpanii, gromadząc łącznie 33 trofea w swojej dotychczasowej karierze klubowej.

Rodzina i debiut w reprezentacji Polski

Robert Lewandowski pochodzi z rodziny o silnych tradycjach sportowych: jego ojciec był judoką i piłkarzem, a mama siatkarką. Żona Anna, z którą ma dwie córki – Klarę i Laurę – również odnosiła sukcesy w karate, będąc reprezentantką Polski. Obecnie Anna jest znaną trenerką fitness, dietetyczką i specjalistką do spraw żywienia, promującą zdrowy i aktywny tryb życia. Ich zaangażowanie w sportowe wartości jest widoczne w całej rodzinie.

W drużynie narodowej Robert Lewandowski zadebiutował 10 września 2008 roku w wygranym 2:0 wyjazdowym spotkaniu eliminacji MŚ 2010 z San Marino, zdobywając bramkę, podobnie jak w wielu innych inauguracyjnych występach. Do tej pory zagrał w koszulce z orzełkiem 165 razy i strzelił 89 goli, co w obu przypadkach stanowi rekord w historii reprezentacji Polski. Mimo imponujących statystyk, wciąż odczuwa niedosyt związany z występami na dużych turniejach.

Występy na najważniejszych turniejach

Robert Lewandowski uczestniczył w Mistrzostwach Świata w 2018 i 2022 roku, a także w Mistrzostwach Europy w 2012, 2016, 2021 i 2024 roku. W sześciu wielkich turniejach strzelił łącznie osiem goli, a w pięciu (z wyjątkiem Euro 2024) rozegrał każdy mecz od pierwszej do ostatniej minuty. Najlepiej poszło mu na Euro 2021, przełożonym o rok z powodu pandemii, gdzie zdobył trzy bramki – jedną z Hiszpanią (1:1) i dwie ze Szwecją (2:3).

Mimo jego indywidualnych sukcesów, biało-czerwoni zajęli wówczas ostatnie miejsce w grupie, głównie przez inauguracyjną porażkę 1:2 ze Słowacją. Najlepszy wynik z reprezentacją osiągnął pięć lat wcześniej na Euro 2016 we Francji, gdy drużyna prowadzona przez Adama Nawałkę dotarła do ćwierćfinału. Mecz z Portugalią został przegrany w rzutach karnych, jednak Lewandowski zdobył swoją jedyną bramkę w tym turnieju już na początku spotkania. Mundial 2018 w Rosji był dla niego najbardziej nieudany, zakończony szybkim odpadnięciem z grupy i sporą krytyką.

Niezwykłe rekordy i pozaboiskowe pasje

Wśród licznych rekordów Roberta Lewandowskiego wyróżniają się trzy: 41 goli w jednym sezonie Bundesligi, najszybszy hat-trick w reprezentacji Polski (w ciągu czterech minut w meczu eliminacji ME 2016 z Gruzją) oraz pięć goli w ciągu dziewięciu minut w ligowym spotkaniu z Wolfsburgiem we wrześniu 2015 roku. Z dorobkiem 109 goli zajmuje trzecie miejsce wśród najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów, ustępując jedynie Cristiano Ronaldo i Lionelowi Messiemu, którzy obecnie grają poza Europą.

Lewandowski jest również aktywny poza boiskiem, rozważnie inwestując pieniądze. Jego interesami zajmuje się m.in. Pini Zahavi, a wcześniej Cezary Kucharski, z którym obecnie toczy spór sądowy. Piłkarz jest także fanem i amatorem tenisa, padla oraz sportów samochodowych, czego dowodem było machanie flagą w szachownicę podczas wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii w czerwcu 2025 roku. Od lat angażuje się również w działalność charytatywną, wspierając inicjatywy społeczne, takie jak funkcja Ambasadora Dobrej Woli UNICEF czy ambasadora mistrzostw Europy w ampfutbolu.

"Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramką, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach" - napisano na koncie Barcelony na platformie X.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.