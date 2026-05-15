Eurowizja 2026 - FINAŁ. Gdzie oglądać występ Polski? Transmisja w TV i ONLINE

Paula Dąbrowska
2026-05-15 13:10

Przed nami finał Eurowizji 2026. Konkurs odbywa się w Wiedniu dzięki wygranej JJ z utworem "Wasted Love". W barwach Polski o zwycięstwo w Eurowizji 2026 walczy Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". O której i gdzie dokładnie można zobaczyć jej występ?

Jubileuszowy, 70. Konkurs Eurowizji w Wiedniu odbywa się w cieniu kontrowersji i przy wyjątkowo niskiej liczbie uczestników. Mimo że Austria organizuje wydarzenie w Wiener Stadthalle po zeszłorocznym zwycięstwie, wystąpi jedynie 35 państw – to najgorszy wynik od ponad dwóch dekad. Tak mała obsada wynika z bojkotu; kilka krajów, w tym Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia i Hiszpania, wycofało się z rywalizacji w ramach protestu przeciwko dopuszczeniu do konkursu reprezentacji Izraela.

Eurowizja 2026 - gdzie można obejrzeć występ Polski? 

Finał Eurowizji 2026 rozpocznie się punktualnie 16 maja 2026 roku o godzinie 21:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Wielu fanów zastanawia się, gdzie oglądać transmisję na żywo. W polskiej telewizji wydarzenie pokaże stacja TVP1, która wyemituje całość konkursu. Konkurs skomentuje oczywiście Artur Orzech.

Dla osób wybierających urządzenia mobilne, Eurowizja 2026 online będzie dostępna w dwóch legalnych źródłach: na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.

Jeśli planujesz oglądać finał za granicą, transmisję znajdziesz w lokalnej telewizji publicznej (pod warunkiem, że dany kraj brał udział w półfinałach). W pozostałych przypadkach najwygodniejszym rozwiązaniem pozostaje ogólnodostępny stream na YouTube, który pozwoli śledzić wyniki konkursu bez względu na lokalizację.

Eurowizja 2026 - kolejność startowa 

Po II półfinale ogłoszono kolejność startową podczas finału Eurowizji 2026: 

  1. Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem";
  2. Niemcy - Sarah Engels - "Fire";
  3. Izrael - No’am Bettan - "Michelle";
  4. Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
  5. Albania - Alis - "Nân";
  6. Grecja - Akylas - "Ferto";
  7. Ukraina - Leleka - "Ridnym";
  8. Australia - Delta Goodrem - "Eclipse";
  9. Serbia - Lavina - "Kraj mene";
  10. Malta - Aidan - "Bella";
  11. Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads";
  12. Bułgaria - Dara - "Bangaranga";
  13. Chorwacja - Lelek - "Andromeda";
  14. Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei";
  15. Francja - Monroe - "Regarde!"
  16. Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
  19. Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja - Felicia - "My System";
  21. Cypr - Antigoni - "Jalla";
  22. Włochy - Sal da Vici - "Per sempre si";
  23. Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"'
  24. Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me";
  25. Austria - Cosmó - "Tanzschein".
Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026
