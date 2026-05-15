Eurowizja 2026 - FINAŁ. Gdzie oglądać występ Polski? Transmisja w TV i ONLINE

Jubileuszowy, 70. Konkurs Eurowizji w Wiedniu odbywa się w cieniu kontrowersji i przy wyjątkowo niskiej liczbie uczestników. Mimo że Austria organizuje wydarzenie w Wiener Stadthalle po zeszłorocznym zwycięstwie, wystąpi jedynie 35 państw – to najgorszy wynik od ponad dwóch dekad. Tak mała obsada wynika z bojkotu; kilka krajów, w tym Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia i Hiszpania, wycofało się z rywalizacji w ramach protestu przeciwko dopuszczeniu do konkursu reprezentacji Izraela.
Eurowizja 2026 - gdzie można obejrzeć występ Polski?
Finał Eurowizji 2026 rozpocznie się punktualnie 16 maja 2026 roku o godzinie 21:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Wielu fanów zastanawia się, gdzie oglądać transmisję na żywo. W polskiej telewizji wydarzenie pokaże stacja TVP1, która wyemituje całość konkursu. Konkurs skomentuje oczywiście Artur Orzech.
Dla osób wybierających urządzenia mobilne, Eurowizja 2026 online będzie dostępna w dwóch legalnych źródłach: na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.
Jeśli planujesz oglądać finał za granicą, transmisję znajdziesz w lokalnej telewizji publicznej (pod warunkiem, że dany kraj brał udział w półfinałach). W pozostałych przypadkach najwygodniejszym rozwiązaniem pozostaje ogólnodostępny stream na YouTube, który pozwoli śledzić wyniki konkursu bez względu na lokalizację.
Eurowizja 2026 - kolejność startowa
Po II półfinale ogłoszono kolejność startową podczas finału Eurowizji 2026:
- Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem";
- Niemcy - Sarah Engels - "Fire";
- Izrael - No’am Bettan - "Michelle";
- Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
- Albania - Alis - "Nân";
- Grecja - Akylas - "Ferto";
- Ukraina - Leleka - "Ridnym";
- Australia - Delta Goodrem - "Eclipse";
- Serbia - Lavina - "Kraj mene";
- Malta - Aidan - "Bella";
- Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads";
- Bułgaria - Dara - "Bangaranga";
- Chorwacja - Lelek - "Andromeda";
- Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei";
- Francja - Monroe - "Regarde!"
- Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
- Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja - Felicia - "My System";
- Cypr - Antigoni - "Jalla";
- Włochy - Sal da Vici - "Per sempre si";
- Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"'
- Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me";
- Austria - Cosmó - "Tanzschein".