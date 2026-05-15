Eurowizja 2026 - FINAŁ. Gdzie oglądać występ Polski? Transmisja w TV i ONLINE

Jubileuszowy, 70. Konkurs Eurowizji w Wiedniu odbywa się w cieniu kontrowersji i przy wyjątkowo niskiej liczbie uczestników. Mimo że Austria organizuje wydarzenie w Wiener Stadthalle po zeszłorocznym zwycięstwie, wystąpi jedynie 35 państw – to najgorszy wynik od ponad dwóch dekad. Tak mała obsada wynika z bojkotu; kilka krajów, w tym Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia i Hiszpania, wycofało się z rywalizacji w ramach protestu przeciwko dopuszczeniu do konkursu reprezentacji Izraela.

Eurowizja 2026 - gdzie można obejrzeć występ Polski?

Finał Eurowizji 2026 rozpocznie się punktualnie 16 maja 2026 roku o godzinie 21:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Wielu fanów zastanawia się, gdzie oglądać transmisję na żywo. W polskiej telewizji wydarzenie pokaże stacja TVP1, która wyemituje całość konkursu. Konkurs skomentuje oczywiście Artur Orzech.

Dla osób wybierających urządzenia mobilne, Eurowizja 2026 online będzie dostępna w dwóch legalnych źródłach: na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.

Jeśli planujesz oglądać finał za granicą, transmisję znajdziesz w lokalnej telewizji publicznej (pod warunkiem, że dany kraj brał udział w półfinałach). W pozostałych przypadkach najwygodniejszym rozwiązaniem pozostaje ogólnodostępny stream na YouTube, który pozwoli śledzić wyniki konkursu bez względu na lokalizację.

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Eurowizja 2026 - kolejność startowa

Po II półfinale ogłoszono kolejność startową podczas finału Eurowizji 2026:

Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"; Niemcy - Sarah Engels - "Fire"; Izrael - No’am Bettan - "Michelle"; Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice"; Albania - Alis - "Nân"; Grecja - Akylas - "Ferto"; Ukraina - Leleka - "Ridnym"; Australia - Delta Goodrem - "Eclipse"; Serbia - Lavina - "Kraj mene"; Malta - Aidan - "Bella"; Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads"; Bułgaria - Dara - "Bangaranga"; Chorwacja - Lelek - "Andromeda"; Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"; Francja - Monroe - "Regarde!" Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"; Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja - Felicia - "My System"; Cypr - Antigoni - "Jalla"; Włochy - Sal da Vici - "Per sempre si"; Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"' Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me"; Austria - Cosmó - "Tanzschein".

21