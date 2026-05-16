Ekstraklasa piłkarska: Wisła Płock – Górnik Zabrze. Kto triumfował w zaciętym pojedynku?

Wisła Płock – Górnik Zabrze: Rywalizacja w Ekstraklasie

Wisła Płock, zajmująca siódmą pozycję w tabeli, zmierzyła się z Górnikiem Zabrze, który plasował się na trzecim miejscu w rozgrywkach Ekstraklasy. Mecz miał szczególne znaczenie dla Górnika, który wciąż liczył się w walce o eliminacje do Ligi Mistrzów. Pomimo już zapewnionego utrzymania, Wisła Płock pragnęła zrehabilitować się przed swoimi kibicami po serii niezadowalających występów w poprzednich kolejkach.

Pierwszy kwadrans spotkania charakteryzował się brakiem strzałów na bramkę i licznymi niecelnymi podaniami ze strony obu zespołów. W 15. minucie napastnik Górnika, Sondre Liseth, oddał pierwszy strzał z dystansu, jednak bramkarz Rafał Leszczyński skutecznie interweniował, wybijając piłkę poza boisko. Do przerwy wynik nie uległ zmianie, mimo próby Pawła Olkowskiego po rzucie rożnym w 31. minucie meczu.

Maksym Chłań bohaterem Górnika Zabrze?

Po wznowieniu gry, w 49. minucie, Górnik Zabrze zdominował boisko, a ich akcje stawały się coraz groźniejsze dla płockiej defensywy. Patrik Hellebrand oddał strzał, który ponownie został obroniony przez Rafała Leszczyńskiego, wybijając piłkę na rzut rożny. Sytuacja na boisku sugerowała, że bramka jest kwestią czasu, a goście z Zabrza kontrolowali przebieg gry, zmuszając Wisłę do defensywy.

Wisła Płock próbowała odpowiadać, a Said Hamulić, który wszedł na boisko w 60. minucie, ożywił grę gospodarzy, prowadząc dynamiczne akcje. W 62. minucie Hamulić poprowadził akcję lewą stroną i oddał mocny strzał, zmuszając bramkarza Marcela Łubika do wybicia futbolówki na rzut rożny. Mimo rosnącego tempa, ostatecznie to Maksym Chłań zdobył decydującą bramkę dla Górnika Zabrze w 76. minucie, asystował mu Lukas Ambros, ustalając wynik meczu na 0:1. Wisła Płock poniosła czwartą porażkę z rzędu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.