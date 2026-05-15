Eurowizja 2026 FINAŁ - jak głosować na Polskę? Jaki numer SMS i jaka aplikacja?

Alicja Szemplińska z utworem "Pray" reprezentuje Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Niestety osoby przebywające w Polsce nie mają możliwości oddania głosu na własnego reprezentanta. Polacy mieszkający za granicą oraz turyści odwiedzający inne europejskie kraje z pewnością będą chcieli wesprzeć artystkę swoimi głosami. Alicja wystąpi w wielkim finale zaplanowanym na 16 maja. Tego dnia głosowanie będzie dostępne w 33 państwach, a także w specjalnej strefie "Rest of the World", o której więcej wyjaśniamy poniżej. W jaki sposób można wesprzeć Polskę i zwiększyć jej szanse w finale?
Eurowizja 2026 - jak głosować na Polskę. Numery we wszystkich krajach
Będąc za granicą, można głosować na Polskę. Można zrobić to online, poprzez użycie lokalnej karty płatniczej na stronie www.esc.vote. Można to też zrobić w tradycyjny sposób. Wystarczy wysłać SMS-a na numer podany przez lokalnego nadawcę. W przypadku półfinału w treści wiadomości trzeba wpisać 18. Oto pełna lista numerów telefonu:
- Dania: nr 1212
- Niemcy: nr 99599
- Belgia: nr 6015
- Albania: nr 54345
- Grecja: nr 54222
- Ukraina: nr 7576
- Australia: głosowanie przez stronę esc.vote
- Serbia: nr 1557
- Malta: nr 5061 57
- Czechy: nr 906 11 13
- Bułgaria: nr 17500
- Chorwacja: nr 666777
- Wielka Brytania: głosowanie przez stronę esc.vote
- Francja: nr 7 21 21
- Finlandia: nr 173005
- Litwa: głosowanie przez stronę esc.vote
- Szwecja: nr 72211
- Cypr: nr 5511
- Włochy: nr 475 475 0
- Norwegia: nr 26900
- Rumunia: nr 1399
- Austria: nr 0901 050 25
- Armenia: nr 1004
- Azerbejdżan: nr 9450
- Łotwa: nr 1897
- Luksemburg: głosowanie przez stronę esc.vote
- Szwajcaria: nr 377
- Estonia: nr 15415
- Gruzja: nr 95100
- Czarnogóra: nr 14741
- Portugalia: nr 54222
- Mołdawia: głosowanie przez stronę esc.vote
- Izrael: głosowanie przez stronę esc.vote
Eurowizja 2026 - głosowanie "Rest of the World"
Na Eurowizji 2026 można zagłosować jako grupa "Rest of the World". Chodzi o kraje, które nie biorą udziału w Eurowizji. Trzeba jednak pamiętać, że głosując np. z USA trzeba mieć amerykańską kartę. W ramach "reszty świata" głosować będzie można m.in. z takich krajów jak USA, Kanada, Irlandia, Holandia, Islandia, Hiszpania, Turcja, Węgry, Słowacja i wiele innych.