Eurowizja 2026 FINAŁ - jak głosować na Polskę? Jaki numer SMS i jaka aplikacja?

Alicja Szemplińska z utworem "Pray" reprezentuje Polskę podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Niestety osoby przebywające w Polsce nie mają możliwości oddania głosu na własnego reprezentanta. Polacy mieszkający za granicą oraz turyści odwiedzający inne europejskie kraje z pewnością będą chcieli wesprzeć artystkę swoimi głosami. Alicja wystąpi w wielkim finale zaplanowanym na 16 maja. Tego dnia głosowanie będzie dostępne w 33 państwach, a także w specjalnej strefie "Rest of the World", o której więcej wyjaśniamy poniżej. W jaki sposób można wesprzeć Polskę i zwiększyć jej szanse w finale?

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026 - jak głosować na Polskę. Numery we wszystkich krajach

Będąc za granicą, można głosować na Polskę. Można zrobić to online, poprzez użycie lokalnej karty płatniczej na stronie www.esc.vote. Można to też zrobić w tradycyjny sposób. Wystarczy wysłać SMS-a na numer podany przez lokalnego nadawcę. W przypadku półfinału w treści wiadomości trzeba wpisać 18. Oto pełna lista numerów telefonu:

Dania : nr 1212

: nr 1212 Niemcy : nr 99599

: nr 99599 Belgia : nr 6015

: nr 6015 Albania : nr 54345

: nr 54345 Grecja : nr 54222

: nr 54222 Ukraina : nr 7576

: nr 7576 Australia : głosowanie przez stronę esc.vote

: głosowanie przez stronę esc.vote Serbia : nr 1557

: nr 1557 Malta : nr 5061 57

: nr 5061 57 Czechy : nr 906 11 13

: nr 906 11 13 Bułgaria : nr 17500

: nr 17500 Chorwacja : nr 666777

: nr 666777 Wielka Brytania : głosowanie przez stronę esc.vote

: głosowanie przez stronę esc.vote Francja : nr 7 21 21

: nr 7 21 21 Finlandia : nr 173005

: nr 173005 Litwa : głosowanie przez stronę esc.vote

: głosowanie przez stronę esc.vote Szwecja : nr 72211

: nr 72211 Cypr : nr 5511

: nr 5511 Włochy : nr 475 475 0

: nr 475 475 0 Norwegia : nr 26900

: nr 26900 Rumunia : nr 1399

: nr 1399 Austria : nr 0901 050 25

: nr 0901 050 25 Armenia : nr 1004

: nr 1004 Azerbejdżan : nr 9450

: nr 9450 Łotwa : nr 1897

: nr 1897 Luksemburg : głosowanie przez stronę esc.vote

: głosowanie przez stronę esc.vote Szwajcaria : nr 377

: nr 377 Estonia : nr 15415

: nr 15415 Gruzja : nr 95100

: nr 95100 Czarnogóra : nr 14741

: nr 14741 Portugalia : nr 54222

: nr 54222 Mołdawia : głosowanie przez stronę esc.vote

: głosowanie przez stronę esc.vote Izrael: głosowanie przez stronę esc.vote

Eurowizja 2026 - głosowanie "Rest of the World"

Na Eurowizji 2026 można zagłosować jako grupa "Rest of the World". Chodzi o kraje, które nie biorą udziału w Eurowizji. Trzeba jednak pamiętać, że głosując np. z USA trzeba mieć amerykańską kartę. W ramach "reszty świata" głosować będzie można m.in. z takich krajów jak USA, Kanada, Irlandia, Holandia, Islandia, Hiszpania, Turcja, Węgry, Słowacja i wiele innych.