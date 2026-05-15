Eurowizja 2026 - kolejność występów w finale 16.05. Kiedy śpiewa Polska? O której Alicja Szemplińska?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-15 16:35

Finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji już w sobotę, 16 maja 2026. Poznaliśmy już oficjalną kolejność występów. Alicja Szemplińska wie już, jako która wystąpi w Wiedniu. O której godzinie cała Europa usłyszy "Pray"? Jaka jest pełna kolejność startowa wielkiego finału?

Eurowizja 2026 - FINAŁ. Kolejność startowa 16.05.2026

Przed nami finał Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska wystąpi na wiedeńskiej scenie z numerem 18. Artystka zaprezentuje się tuż po reprezentantach Finlandii, a przed reprezentantem sąsiedniej Litwy. W finale zobaczymy dokładnie 25 występów. Oto oficjalna kolejność występów w finale Eurowizji 2026:

  1. Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"
  2. Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  3. Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  4. Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  5. Albania: Alis - "Nân"
  6. Grecja: Akylas - "Ferto"
  7. Ukraina: Leléka - "Ridnym"
  8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  9. Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  10. Malta: Aidan - "Bella"
  11. Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"
  12. Bułgaria: Dara - "Bangaranga"
  13. Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  14. Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
  15. Francja: Monroe - "Regarde !"
  16. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  19. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja: Felicia - "My System"
  21. Cypr: Antigoni - "Jalla"
  22. Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
  23. Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"
  24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  25. Austria: Cosmó - "Tanzschein"

ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja 2026 FINAŁ - jak głosować na Polskę? Jaki numer SMS i jaka aplikacja?

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Eurowizja 2026 - FINAŁ. O której godzinie Polska?

Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji 2026 już w sobotę, 16 maja. Reprezentantka Polski jako 18 w kolejności. To oznacza, że jej show na scenie zacznie się około godziny 22:40. Warto jednak włączyć telewizor kilka minut wcześniej, a najlepiej zobaczyć cały finał, żeby poznać konkurencję Polki. Koncert zacznie się o 21:00. Transmisja koncertów w TVP1, TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

Eurowizja 2026: Polska - Alicja Szemplińska
Galeria zdjęć 17
Eurowizja 2026
Alicja Szemplińska