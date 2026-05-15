Eurowizja 2026 - kolejność występów w finale 16.05. Kiedy śpiewa Polska? O której Alicja Szemplińska?

Eurowizja 2026 - FINAŁ. Kolejność startowa 16.05.2026

Przed nami finał Eurowizji 2026. Alicja Szemplińska wystąpi na wiedeńskiej scenie z numerem 18. Artystka zaprezentuje się tuż po reprezentantach Finlandii, a przed reprezentantem sąsiedniej Litwy. W finale zobaczymy dokładnie 25 występów. Oto oficjalna kolejność występów w finale Eurowizji 2026:

Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem" Niemcy: Sarah Engels - "Fire" Izrael: Noam Bettan - "Michelle" Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice" Albania: Alis - "Nân" Grecja: Akylas - "Ferto" Ukraina: Leléka - "Ridnym" Australia: Delta Goodrem - "Eclipse" Serbia: Lavina - "Kraj mene" Malta: Aidan - "Bella" Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads" Bułgaria: Dara - "Bangaranga" Chorwacja: Lelek - "Andromeda" Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei" Francja: Monroe - "Regarde !" Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska: Alicja Szemplińska - "Pray" Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja: Felicia - "My System" Cypr: Antigoni - "Jalla" Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì" Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya" Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me" Austria: Cosmó - "Tanzschein"

Eurowizja 2026 - FINAŁ. O której godzinie Polska?

Alicja Szemplińska wystąpi w finale Eurowizji 2026 już w sobotę, 16 maja. Reprezentantka Polski jako 18 w kolejności. To oznacza, że jej show na scenie zacznie się około godziny 22:40. Warto jednak włączyć telewizor kilka minut wcześniej, a najlepiej zobaczyć cały finał, żeby poznać konkurencję Polki. Koncert zacznie się o 21:00. Transmisja koncertów w TVP1, TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.