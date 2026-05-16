Eurowizja 2026. Jak głosować na Polskę z kraju, który nie uczestniczy? Poradnik dla fanów z Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii czy USA

Konkurs Piosenki Eurowizji, od siedmiu dekad będący platformą kulturowej wymiany i muzycznej rywalizacji, w ostatnich latach przeszedł znaczące zmiany w regułach głosowania. Fani widowiska mogą obecnie głosować nawet wtedy, gdy nie znajdują się w żadnym z krajów uczestniczących w imprezie. To oznacza, że 16 maja można zagłosować na Polskę, jeśli ma się ochotę wesprzeć Alicję Szemplińską z Chin, Indii, Japonii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Słowacji, Słowenii, Węgier, Kanady czy USA. Jak to zrobić?

Eurowizja 2026 i Alicja Szemplińska w finale. Polska walczy o sukces

Występ Polki w pierwszym półfinale wywołał falę pozytywnych reakcji, zdecydowanie przełamując pierwotnie kiepskie notowania propozycji "Pray". Awans do Wielkiego Finału przypieczętował wspaniały efekt polskiej delegacji. Nie brakowało jednak emocji, ponieważ Alicja Szemplińska została wyczytana dopiero jako ostatnia finalistka. Po tym, jak spektakularne show artystki obiegło media, głos zabrały liczne gwiazdy: Kayah, Edyta Bartosiewicz, Dawid Kwiatkowski czy też w rozmowie z Eska.pl - Roksana Węgiel. W finale Eurowizji 2026 trzymamy kciuki za to, że zachwyt udzieli się ekspertom i widzom również spoza Polski.

Hiszpania, Holandia, Irlandia, USA i Kanada, Azja, Ameryka Południowa - Polonia z całego świata może wspierać Alicję

Od 2023 roku w Konkursie Piosenki Eurowizji działa internetowe głosowanie jako tzw. Reszta Świata. Widzowie zgromadzeni na całym świecie, poza krajami biorącymi udział w show, mogą w ten sposób wspierać swoich faworytów. Podliczone głosy są zamieniane na punkty tak, jakby Reszta Świata była jednym dodatkowym krajem. Właśnie tak swoje wsparcie polskiej reprezentacji może okazać Polonia. Alicja Szemplińska z pewnością liczy na głosy z każdego kontynentu, a głosowanie już trwa!

14

Jestem z kraju nieuczestniczącego i chcę zagłosować na Polskę. Jak to zrobić?

Głosowanie dla Reszty Świata - z uwagi na różnice stref czasowych - rozpoczęło się już o północy 16 maja. Polskę można wspierać z dowolnego państwa świata, jeśli posiada się w nim zarejestrowaną kartę płatniczą.

Jak to zrobić krok po kroku?

Wejdź na stronę esc.vote. Obejrzyj skrót wszystkich występów. Do dyspozycji masz 10 głosów, które możesz rozdzielić na różne piosenki, w tym występującą z numerem 18 Polskę. Jeden głos kosztuje równowartość 0,99 euro. Po rozdzieleniu głosów i zatwierdzeniu płatności głosy, które nie zostały wykorzystane, przepadają.

Transmisja finału Eurowizji 2026 rozpocznie się 16 maja o 21:00 czasu polskiego, a głosowanie będzie możliwe przez cały koncert, aż po ostatnim występie zamkną je prowadzący. Zsumowane punkty jury i widowni wyłonią zwycięzcę jubileuszowej, 70. edycji konkursu.

Sonda Czy lubisz oglądać Eurowizję? Tak - oglądam preselekcje i konkurs Tak - oglądam tylko konkurs Zależy od konkursu Nie oglądam wcale Nie oglądam z powodu bojkotu Nie mam zdania