Gdzie i kiedy oglądać finał Eurowizji 2026? Transmisja na żywo w TV i ONLINE 16.05.2026

Eurowizja 2026 w cieniu skandalu

70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu przebiega w atmosferze skandalu i przy znacząco mniejszej obsadzie. Choć Austria gości wydarzenie w Wiener Stadthalle dzięki ubiegłorocznej wygranej, na scenie zobaczymy tylko 35 reprezentacji – to najsłabsza frekwencja od 22 lat. Powodem tak niskiej liczby uczestników jest zorganizowany bojkot. Państwa takie jak Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia oraz Hiszpania zrezygnowały z udziału, sprzeciwiając się obecności Izraela w stawce konkursowej.

Eurowizja 2026 - gdzie i kiedy oglądać?

Finał Eurowizji 2026 odbędzie się dokładnie 16 maja 2026 roku o godzinie 21 (czas środkowoeuropejski letni). Ale gdzie będzie można go zobaczyć? W telewizji zostanie on wyemitowany na TVP1 - zostanie pokazana oczywiście całość konkursu z komentarzem Artura Orzecha.

Dodatkowo Eurowizję 2026 będzie można obejrzeć w dwóch miejscach online - na TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest w serwisie Youtube.

W przypadku przebywania zagranicą, warto się zorientować, czy kraj brał udział w konkursie (półfinały). W tym przypadku Eurowizja będzie transmitowana w danej telewizji publicznej. W przypadku braku udziału w konkursie, Eurowizję można obejrzeć na kanale Youtube - Eurovision Song Contest.

Eurowizja 2026 - kolejność

Dzięki drodze losowej oraz decyzji produkcji, poznaliśmy kolejność podczas wielkiego finału Eurowizji 2026.

Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"; Niemcy - Sarah Engels - "Fire"; Izrael - No’am Bettan - "Michelle"; Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice"; Albania - Alis - "Nân"; Grecja - Akylas - "Ferto"; Ukraina - Leleka - "Ridnym"; Australia - Delta Goodrem - "Eclipse"; Serbia - Lavina - "Kraj mene"; Malta - Aidan - "Bella"; Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads"; Bułgaria - Dara - "Bangaranga"; Chorwacja - Lelek - "Andromeda"; Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"; Francja - Monroe - "Regarde!" Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!" Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin" Polska - Alicja Szemplińska - "Pray"; Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más" Szwecja - Felicia - "My System"; Cypr - Antigoni - "Jalla"; Włochy - Sal da Vici - "Per sempre si"; Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"' Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me"; Austria - Cosmó - "Tanzschein".