Gdzie i kiedy oglądać finał Eurowizji 2026? Transmisja na żywo w TV i ONLINE 16.05.2026

Eurowizja 2026 w cieniu skandalu
70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu przebiega w atmosferze skandalu i przy znacząco mniejszej obsadzie. Choć Austria gości wydarzenie w Wiener Stadthalle dzięki ubiegłorocznej wygranej, na scenie zobaczymy tylko 35 reprezentacji – to najsłabsza frekwencja od 22 lat. Powodem tak niskiej liczby uczestników jest zorganizowany bojkot. Państwa takie jak Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia oraz Hiszpania zrezygnowały z udziału, sprzeciwiając się obecności Izraela w stawce konkursowej.
Eurowizja 2026 - gdzie i kiedy oglądać?
Finał Eurowizji 2026 odbędzie się dokładnie 16 maja 2026 roku o godzinie 21 (czas środkowoeuropejski letni). Ale gdzie będzie można go zobaczyć? W telewizji zostanie on wyemitowany na TVP1 - zostanie pokazana oczywiście całość konkursu z komentarzem Artura Orzecha.
Dodatkowo Eurowizję 2026 będzie można obejrzeć w dwóch miejscach online - na TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest w serwisie Youtube.
W przypadku przebywania zagranicą, warto się zorientować, czy kraj brał udział w konkursie (półfinały). W tym przypadku Eurowizja będzie transmitowana w danej telewizji publicznej. W przypadku braku udziału w konkursie, Eurowizję można obejrzeć na kanale Youtube - Eurovision Song Contest.
Eurowizja 2026 - kolejność
Dzięki drodze losowej oraz decyzji produkcji, poznaliśmy kolejność podczas wielkiego finału Eurowizji 2026.
- Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem";
- Niemcy - Sarah Engels - "Fire";
- Izrael - No’am Bettan - "Michelle";
- Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
- Albania - Alis - "Nân";
- Grecja - Akylas - "Ferto";
- Ukraina - Leleka - "Ridnym";
- Australia - Delta Goodrem - "Eclipse";
- Serbia - Lavina - "Kraj mene";
- Malta - Aidan - "Bella";
- Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads";
- Bułgaria - Dara - "Bangaranga";
- Chorwacja - Lelek - "Andromeda";
- Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei";
- Francja - Monroe - "Regarde!"
- Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
- Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Szwecja - Felicia - "My System";
- Cypr - Antigoni - "Jalla";
- Włochy - Sal da Vici - "Per sempre si";
- Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"'
- Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me";
- Austria - Cosmó - "Tanzschein".