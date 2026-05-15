Gdzie i kiedy oglądać finał Eurowizji 2026? Transmisja na żywo w TV i ONLINE 16.05.2026

Paula Dąbrowska
2026-05-15 11:02

Przed nami finał Eurowizji 2026 w Wiedniu. Już tylko 25 państw, w tym w barwach Polski Alicja Szemplińska z utworem "Pray", powalczą o wygranie statuetki. Choć finał będzie długi, jego transmisja dla niektórych będzie wybawieniem. Gdzie i kiedy dokładnie można obejrzeć Eurowizję 2026? Jakie kanały w telewizji? Jakie online?

Eurowizja 2026 w cieniu skandalu 

70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu przebiega w atmosferze skandalu i przy znacząco mniejszej obsadzie. Choć Austria gości wydarzenie w Wiener Stadthalle dzięki ubiegłorocznej wygranej, na scenie zobaczymy tylko 35 reprezentacji – to najsłabsza frekwencja od 22 lat. Powodem tak niskiej liczby uczestników jest zorganizowany bojkot. Państwa takie jak Holandia, Irlandia, Islandia, Słowenia oraz Hiszpania zrezygnowały z udziału, sprzeciwiając się obecności Izraela w stawce konkursowej.

Eurowizja 2026 - gdzie i kiedy oglądać?

Finał Eurowizji 2026 odbędzie się dokładnie 16 maja 2026 roku o godzinie 21 (czas środkowoeuropejski letni). Ale gdzie będzie można go zobaczyć? W telewizji zostanie on wyemitowany na TVP1 - zostanie pokazana oczywiście całość konkursu z komentarzem Artura Orzecha.

Dodatkowo Eurowizję 2026 będzie można obejrzeć w dwóch miejscach online - na TVP VOD oraz na kanale Eurovision Song Contest w serwisie Youtube

W przypadku przebywania zagranicą, warto się zorientować, czy kraj brał udział w konkursie (półfinały). W tym przypadku Eurowizja będzie transmitowana w danej telewizji publicznej. W przypadku braku udziału w konkursie, Eurowizję można obejrzeć na kanale Youtube - Eurovision Song Contest. 

Eurowizja 2026 - kolejność

Dzięki drodze losowej oraz decyzji produkcji, poznaliśmy kolejność podczas wielkiego finału Eurowizji 2026. 

  1. Dania - Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem";
  2. Niemcy - Sarah Engels - "Fire";
  3. Izrael - No’am Bettan - "Michelle";
  4. Belgia - Essyla - "Dancing on the Ice";
  5. Albania - Alis - "Nân";
  6. Grecja - Akylas - "Ferto";
  7. Ukraina - Leleka - "Ridnym";
  8. Australia - Delta Goodrem - "Eclipse";
  9. Serbia - Lavina - "Kraj mene";
  10. Malta - Aidan - "Bella";
  11. Czechy - Daniel Žižka - "Crossroads";
  12. Bułgaria - Dara - "Bangaranga";
  13. Chorwacja - Lelek - "Andromeda";
  14. Wielka Brytania - Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei";
  15. Francja - Monroe - "Regarde!"
  16. Mołdawia - Satoshi - "Viva, Moldova!"
  17. Finlandia - Linda Lampenius & Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  18. Polska - Alicja Szemplińska - "Pray";
  19. Litwa - Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  20. Szwecja - Felicia - "My System";
  21. Cypr - Antigoni - "Jalla";
  22. Włochy - Sal da Vici - "Per sempre si";
  23. Norwegia - Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"'
  24. Rumunia - Alexandra Căpitănescu - "Choke me";
  25. Austria - Cosmó - "Tanzschein".
