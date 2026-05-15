Roxie Węgiel oceniła show Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Nie kryła zachwytu

Tegoroczna Eurowizja dostarcza równie wielkich emocji, co ta w 2025 roku, gdy nasz kraj reprezentowała Justyna Steczkowska. Alicja Szemplińska dała z siebie wszystko i bez problemu awansowała do finału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, który zostanie rozegrany już w sobotę, 16 maja. Artystkę bezapelacyjnie okrzyknięto najlepszą wokalistką w stawce, a jej szanse na zajęcie wysokiego miejsca cały czas rosną. Internauci pokładają nadzieję w jurorach, którzy powinni docenić warsztat 24-latki.

Roxie Węgiel wspiera Alicję Szemplińską

Alicja może liczyć na wsparcie swoich kolegów i koleżanek z branży. Jedną z osób, które mocno kibicują Szemplińskiej podczas realizacji jej eurowizyjnego marzenia, jest Roksana Węgiel-Mglej. Piosenkarka tylko nam zdradziła, co sądzi o występie tegorocznej reprezentantki.

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ

Roxie Węgiel o Szemplińskiej

Roxie nie ukrywa, że bardzo cieszy się ją pozytywne zamieszanie wokół występu Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Artystka podkreśliła, że tegoroczna reprezentantka dysponuje świetnym warsztatem wokalnym, co w konkursach muzycznych stanowi ogromną wartość.

Bardzo się cieszę, że polska reprezentacja w postaci Alicji Szemplińskiej robi taką furorę w Europie. Cieszy mnie również to, że nasza reprezentantka dysponuje tak świetnym warsztatem wokalnym. Samo show, choć na tle innych państw dość minimalistyczne, ma w sobie wyjątkowy urok i myślę, że właśnie to jest jego siłą - powiedziała w rozmowie z Eską.

21-latka zwróciła również uwagę na fakt, że producentką utworu "Pray" jest Veira, z którą pracowała nad brzmieniem jej nadchodzącego krążka "Błękit".

Jestem też bardzo dumna z Veiry, która produkowała ten numer. Miałyśmy przyjemność współpracować przy mojej płycie Błękit, na której znajdzie się kilka utworów autorstwa Weroniki. Cały album został przez nią zrealizowany oraz współmiksowany i masterowany, dlatego tym bardziej jestem pewna, że Alicja jest w dobrych rękach.

Roxie w jury niemieckich preselekcji

Artystka, mimo że decydowała o wyborze reprezentantki Niemiec, całym sercem jest za Polską.

Jeśli chodzi o reprezentantkę Niemiec, którą miałam przyjemność wybierać wraz z innymi członkami jury - ogień! Duże show i ogromna inwestycja w część performerską. Śledzę cały Konkurs Piosenki Eurowizji i oczywiście, co najważniejsze - TRZYMAM KCIUKI ZA POLSKĘ! - podsumowała.