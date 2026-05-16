"Volare" było na Eurowizji. Ta historia naprawdę zaskakuje

Eurowizja kończy 70 lat. Wpadka techniczna, która zapisała się w historii

Wyobraź sobie rok 1958. Konkurs Piosenki Eurowizji, organizowany zaledwie po raz trzeci, odbywa się w holenderskim Hilversum. Na scenie pojawia się reprezentant Włoch, Domenico Modugno, by zaprezentować utwór „Nel blu, dipinto di blu” (szerzej znany potem na świecie jako „Volare”). Pech chciał, że podczas jego występu doszło do poważnej awarii w sieci transmisyjnej EBU (Europejskiej Unii Nadawców).

Widzowie i jurorzy w kilku państwach po prostu nie usłyszeli ani nie zobaczyli włoskiego artysty na swoich telewizorach. Jak zareagowali organizatorzy? Zgodnie z zasadami konkursu, po zaprezentowaniu się wszystkich dziesięciu krajów, Domenico Modugno otrzymał szansę, by wystąpić jeszcze raz. Ten niecodzienny incydent sprawił, że Włoch był jedynym artystą tamtego wieczoru, który dwukrotnie zawładnął eurowizyjną sceną.

Szokujący wynik głosowania. Kto pokonał faworyta?

Jeśli jesteś przekonany, że utwór, który do dziś nucą miliony ludzi na całym świecie, bez problemu zmiótł konkurencję, jesteś w błędzie. Fani Eurowizji do dziś analizują tablicę wyników z 1958 roku z niedowierzaniem. Piosenka „Nel blu, dipinto di blu” zajęła zaledwie trzecie miejsce, zdobywając 13 punktów od ówczesnego jury.

Kto zatem wygrał? Złoty medal powędrował do Francji, którą reprezentował André Claveau z utworem „Dors, mon amour”. Srebro zdobyła natomiast pierwsza historyczna zwyciężczyni Eurowizji, Lys Assia ze Szwajcarii. Chociaż Domenico Modugno był zdobywcą najniższego stopnia podium, to właśnie jego propozycja wygrała coś znacznie cenniejszego – serca słuchaczy na każdym kontynencie.

Od eurowizyjnego brązu do statuetki Grammy

Kariera „Volare” po opuszczeniu eurowizyjnej sceny to absolutny fenomen. Piosenka stała się przebojem globalnym, a sam singiel sprzedał się w zawrotnej liczbie ponad 22 milionów egzemplarzy. Co najbardziej zaskakujące, ten włoskojęzyczny utwór w sierpniu 1958 roku dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100 i spędził tam aż pięć niekolejnych tygodni.

Prawdziwy triumf nadszedł jednak 4 maja 1959 roku, podczas pierwszej w historii gali rozdania nagród Grammy. „Nel blu, dipinto di blu” przeszło do legendy, zdobywając dwie statuetki w najważniejszych kategoriach: Nagranie Roku (Record of the Year) oraz Piosenka Roku (Song of the Year). Do dziś, w 2026 roku, pozostaje to jedynym przypadkiem, kiedy utwór rywalizujący w Konkursie Piosenki Eurowizji został uhonorowany tymi prestiżowymi amerykańskimi nagrodami.

Fakty, które udowadniają potęgę Domenico Modugno

Nawet wprawni znawcy Konkursu Piosenki Eurowizji bywają zaskoczeni detalami dotyczącymi tej kompozycji. Oto co sprawia, że jest to fenomen na skalę światową:

„Nel blu, dipinto di blu” jest jedyną w pełni nieanglojęzyczną piosenką nagrodzoną statuetką Grammy w kategorii Nagranie Roku.

Piosenka ta do dziś rywalizuje z „Waterloo” zespołu ABBA (zwycięzcami z 1974 roku w barwach Szwecji) o tytuł największego globalnego hitu, który narodził się pod szyldem Eurowizji.

Samo słowo „Volare” stało się na tyle kultowe, że zostało oficjalnie zarejestrowane we włoskim stowarzyszeniu autorów (SIAE) jako alternatywny tytuł utworu, co znacząco ułatwiło jego rozpoznawalność na rynkach międzynarodowych.

Dlaczego „Volare” nadal fascynuje w 2026 roku?

Mimo że od pamiętnego wieczoru w Hilversum minęło niemal 70 lat, eurowizyjny występ Domenico Modugno to doskonała lekcja dla każdego nowicjusza i wiernego widza. Konkurs rządzi się swoimi unikalnymi prawami, a gusta narodowych jury nie zawsze pokrywają się z ostatecznym wyrokiem publiczności i globalnego rynku muzycznego.

To właśnie takie niespodziewane zwroty akcji i wielkie kariery rodzące się z porażek budują niesamowitą historię Eurowizji, którą fascynujemy się dekady później. „Volare” przypomina nam, że prawdziwym zwycięzcą nie zawsze jest ten, kto podnosi trofeum, ale ten, czyja melodia przetrwa próbę czasu. Domenico Modugno osiągnął także szereg innych sukcesów, a powroty na Eurowizję w 1959 i 1966 roku były o wiele mniej udane. Za trzecim razem zajął nawet ostatnie miejsce z zerem głosów! Zmarł w 1994 roku.

