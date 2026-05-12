Egzamin ósmoklasisty 2026 z matematyki. Zadanie nr 18 namieszało uczniom w głowach. O co chodziło w zadaniu z ostrosłupem?

Największy problem: zadania otwarte
Choć zamknięte pytania z matematyki uczniowie określali jako „proste jak drut”, to właśnie zadania otwarte podniosły poziom stresu w salach egzaminacyjnych. Wśród nich szczególnie wyróżniło się jedno – zadanie nr 18, które wymagało nie tylko znajomości wzorów, lecz także wyobraźni przestrzennej.
W mediach społecznościowych zaroiło się od komentarzy:
"Co to było?" - pisali m.in. uczniowie, używając często słów, których nie wypada cytować.
Zadanie 18: ostrosłup, sześcian i… pułapka
Treść zadania brzmiała niewinnie:
"Dany jest sześcian o krawędzi „a”. Punkt S jest środkiem krawędzi DH. Oblicz, ile razy objętość ostrosłupa ACDS jest mniejsza od objętości sześcianu."
Brzmi prosto? Tylko pozornie. To był dopiero początek – uczniowie musieli poprawnie zidentyfikować podstawę ostrosłupa, obliczyć jej pole, ustalić wysokość, a na końcu porównać objętości.
Jak wyglądało rozwiązanie?
Objętość sześcianu: V = a³
Podstawa ostrosłupa ACDS to trójkąt prostokątny:
Pp = (1/2) · a · a = (1/2)a²
Wysokość ostrosłupa:
Punkt S to środek krawędzi DH, więc H = a/2
Objętość ostrosłupa:
V = (1/3) · (1/2)a² · (a/2) = (1/12)a³
Porównanie objętości:
a³ / ((1/12)a³) = 12
Wynik: ostrosłup ACDS ma objętość 12 razy mniejszą niż sześcian.
