MŚ 2026: norweska kadra zaprezentowana w nietypowym miejscu. Solbakken uhonorowany

Gdzie zostanie ogłoszona kadra Norwegii na MŚ 2026?

Początkowo ceremonia ogłoszenia składu kadry Norwegii na Mistrzostwa Świata 2026 miała odbyć się na stadionie narodowym Ullevaal w Oslo. Zmiana planów nastąpiła ze względu na finał kobiecej Ligi Mistrzów, który zaplanowano tam na 23 maja, co uniemożliwiło organizację dodatkowego wydarzenia. Federacja musiała znaleźć alternatywne miejsce, które pozwoliłoby na uroczyste ogłoszenie nazwisk piłkarzy.

Norweska federacja piłkarska (NFF) zdecydowała, że ostateczna prezentacja 26-osobowego składu odbędzie się 21 maja w rodzinnej wsi selekcjonera Stale Solbakkena, Kirkenaer. Wydarzenie zorganizowane zostanie na stadionie lokalnego klubu Grue IL, co stanowi wyjątkowy hołd dla trenera. Solbakken jest kluczową postacią w historii awansu Norwegii na mundial.

Dlaczego wybrano rodzinne miasto Solbakkena?

Klub Grue IL, założony w 1906 roku i grający obecnie w siódmej lidze, ma szczególne znaczenie dla Stale Solbakkena. To właśnie tutaj, w Kirkenaer, selekcjoner rozpoczynał swoją karierę piłkarską, występując w latach 1984-1988. Co więcej, jego asystent, Kent Bergersen, również wychował się w tej samej miejscowości i swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał w barwach tego samego klubu.

Pomysł na tak nietypową lokalizację wyszedł od stacji telewizyjnych NRK i TV2, które będą transmitować Mistrzostwa Świata. Zaproponowały one NFF, aby w ten sposób uhonorować selekcjonera, który wprowadził Norwegię na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Prezes Grue IL, Anders Hommerstad Nysaether, podkreślił, że to szczególny honor dla klubu i lokalnej społeczności.

"Jest to szczególny honor dla nas i lokalnej społeczności" - powiedział prezes Grue IL Anders Hommerstad Nysaether.

Czy Kirkenaer jest gotowe na prezentację kadry?

Ceremonia ogłoszenia kadry zaplanowana jest na godzinę 20:00. Mimo że stadion Grue IL, z miejscami dla czterech tysięcy widzów, nie posiada oświetlenia, nie będzie to stanowiło problemu. W maju w Norwegii rozpoczyna się sezon białych nocy, co oznacza, że tego dnia słońce zajdzie dopiero około godziny 22:00, zapewniając wystarczającą widoczność.

Kirkenaer, oddalone od Oslo o 130 kilometrów i położone przy granicy ze Szwecją, liczy zaledwie 1200 mieszkańców. Cała gmina Grue, do której należy Kirkenaer, ma 4,5 tysiąca mieszkańców, co sugeruje, że spodziewany jest komplet publiczności. Mimo pewnych niedogodności związanych z odległością od Oslo i transportem, środowisko piłkarskie zgodnie wyraża szacunek dla selekcjonera Stale Solbakkena.

