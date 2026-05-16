Od łódzkiej filmówki na wielkie sceny. Tak startował Szymon Bobrowski

Szymon Bobrowski, urodzony 16 maja 1972 roku w Koninie, od początku swojej drogi zawodowej związał się ze sceną. Jego debiut teatralny miał miejsce w 1994 roku w spektaklu „Mały książę”, a już rok później ukończył z nagrodą Wydział Aktorski na słynnej PWSFTviT w Łodzi. Niemal od razu po studiach otrzymał główną rolę Trieplewa w „Czajce” Antona Czechowa, co otworzyło mu drzwi do współpracy z największymi nazwiskami polskiego teatru, takimi jak Krzysztof Warlikowski, Barbara Sass czy Zbigniew Zapasiewicz. W latach 2000–2008 był kluczową postacią warszawskiego Teatru Powszechnego, gdzie występował u boku legend, m.in. Krystyny Jandy i Janusza Gajosa.

Pamiętacie go z „Magdy M.” i „Odwróconych”? Te role przyniosły mu sławę

Choć teatr był jego pierwszą miłością, to role w popularnych serialach telewizyjnych uczyniły go gwiazdą rozpoznawalną w całej Polsce. Widzowie pokochali go za postać czarującego prawnika Bartka Malickiego w hitowym serialu TVN „Magda M.”. Niedługo później pokazał zupełnie inne oblicze jako bezwzględny gangster Skalpel w serialu „Odwróceni” oraz w filmie „Świadek koronny”. Ugruntował swoją pozycję ulubieńca publiczności, wcielając się w postać ginekologa Piotra Wanata w serialu „Lekarze”.

Aktor ma na koncie również wiele wybitnych ról filmowych. Współpracował z najważniejszymi polskimi reżyserami, grając w takich produkcjach jak:

„Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” Krzysztofa Zanussiego,

„Róża” Wojciecha Smarzowskiego,

„Powidoki” Andrzeja Wajdy,

„Furioza”, gdzie zagrał postać Mrówki.

Dowodem jego ogromnej popularności było odsłonięcie dłoni w Alei Gwiazd w Międzyzdrojach w 2012 roku, co stanowiło wyraz uznania od wiernych fanów.

Charyzma i wszechstronność. To za to Polacy pokochali Szymona Bobrowskiego

Szymon Bobrowski zdobył serca widzów niezwykłą wszechstronnością. Z jednakową wiarygodnością potrafił wcielić się w rolę amanta o dobrym sercu, jak i mrocznego przestępcy. Jego charakterystyczna charyzma, głęboki głos i przenikliwe spojrzenie sprawiają, że nie da się przejść obok jego ról obojętnie. Potrafił być jednocześnie czarujący i niebezpieczny, co czyniło jego postacie wielowymiarowymi i niezwykle interesującymi. To właśnie ta aktorska elastyczność i umiejętność budowania złożonych charakterów sprawiły, że stał się jednym z najbardziej cenionych aktorów swojego pokolenia.

Kiedyś amant, dziś dojrzały mężczyzna. Zobacz, jak lata zmieniły aktora

Na przestrzeni lat Szymon Bobrowski przeszedł zauważalną metamorfozę. Na początku kariery, zwłaszcza w czasach „Magdy M.”, był postrzegany jako klasyczny amant z chłopięcym urokiem. Z biegiem lat jego wizerunek nabrał dojrzałości i męskiego charakteru. Dziś aktor często pojawia się z zarostem lub brodą, a jego styl stał się bardziej wyrazisty i surowy. Ta zmiana w wyglądzie doskonale współgra z jego nowszymi, bardziej wymagającymi rolami, w których często gra twardych i doświadczonych przez życie mężczyzn. Jego przemiana jest doskonałym przykładem tego, jak wizerunek aktora dojrzewa wraz z jego artystycznym portfolio.

Nie tylko aktor, ale i oddany mąż oraz ojciec. Oto prywatne oblicze Szymona Bobrowskiego

Mimo ogromnej popularności Szymon Bobrowski konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. Od lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim. Wraz z żoną Aleksandrą wychowuje troje dzieci - dwie córki, Antoninę i Michalinę, oraz syna Ignacego. Aktor rzadko mówi o swojej rodzinie w wywiadach, ceniąc sobie spokój i normalność z dala od blasku fleszy. To postawa, która budzi szacunek i pokazuje, że potrafi on skutecznie oddzielić świat show-biznesu od tego, co dla niego najważniejsze.

Czym dziś zajmuje się Szymon Bobrowski? Aktor wcale nie zwalnia tempa

Szymon Bobrowski pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych polskich aktorów. W ostatnich latach widzowie mogli go podziwiać w wielu głośnych produkcjach. Zagrał jedną z kluczowych ról jako Artur Żelazny w popularnym serialu „Chyłka”, a także pojawił się w thrillerze „Pajęczyna”. Wielkim sukcesem okazał się film „Furioza” z 2021 roku, a jego kontynuacja, „Druga Furioza”, która miała premierę w 2025 roku, również przyciągnęła tłumy do kin. Aktor nie rezygnuje także z teatru, regularnie pojawiając się na deskach i udowadniając, że jego pasja do sceny jest wciąż tak samo silna jak na początku kariery.