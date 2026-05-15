Napięcie towarzyszące próbie generalnej, zwanej również "jury show", jest niemal namacalne. Chociaż dla szerokiej publiczności jest to po prostu jeden z dziewięciu koncertów Eurowizji, na które można zakupić bilety, dla artystów i ich zespołów to moment prawdy. Jak wyglądał oceniany przez komisje jurorskie występ Polski? Alicja Szemplińska dała z siebie wszystko!

Gwiazdy chwalą Alicję Szemplińską. Czy jurorzy pójdą w ich ślady?

Występ polskiej reprezentantki zrobił na całej Europie ogromne wrażenie. Choć początkowe typowania wydawały się mało optymistyczne, Alicja Szemplińska wraz z całą delegacją zapracowała na awans do finału. Po sukcesie w koncercie półfinałowym we wtorek artystka zgarnęła całą serię pochwał od rodzimych kolegów i koleżanek z branży. Występu pogratulowali jej Dawid Kwiatkowski, Kayah czy też ostatnio w rozmowie z Eska.pl - zwyciężczyni Eurowizji Junior, Roksana Węgiel. Pozytywny werdykt wydała również ceniona jurorka i ekspertka od wokalu, Elżbieta Zapendowska. Fani trzymają kciuki, by zachwyty podzieliły komisje jurorskie w pozostałych 34 uczestniczących krajach. Nie brakuje nadziei na to, że Alicja Szemplińska przełamie złą passę Polski w głosowaniach jurorskich. Póki co, w historii głosowania w systemie 50:50 najlepszy rezultat naszego kraju to 14. miejsce z wynikiem 46 punktów, czyli wynik Krystiana Ochmana w 2022 roku.

Eurowizja 2026 przed finałem. Polska wystąpiła na ważnej próbie

Zgodnie z decyzją organizatorów, pozycja startowa polskiej reprezentacji w tegorocznym finale to 18. Podczas wieczornej "próby jurorskiej" Alicja Szemplińska przeszła w tradycyjnej Paradzie Flag, której motywem przewodnim jest austriacka muzyka klasyczna oraz twórczość zwycięzcy z zeszłego roku, JJ-a.

Polka zaśpiewała pomiędzy ekipami z Finlandii i Litwy, zdecydowanie budząc zachwyt widowni. Wielu fanów niepokoi się faktem występu bezpośrednio po kraju typowanym do wygranej. Uspokoić może fakt, że pomiędzy Linde i Petem z Finlandii a Alicją z Polski nastąpiła krótka przerwa związana z technicznym przygotowaniem występów. Alicja zaśpiewała jak zawsze zjawiskowo, prezentując się w towarzystwie swoich tancerzy - Krystiana, Oskara, Stefano i Włodka. Co więcej, do i tak spektakularnej wokalizy na zakończeniu występu dodała vibrato, ukazując swoje ogromne możliwości wokalne.

Finał w sobotę. Jakie są zasady?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w arenie Wiener Stadthalle po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Wystartowało zaledwie 35 krajów - najmniej od 2003 roku - z powodu bojkotu związanego z dalszym udziałem Izraela. W finale zaśpiewa 25 uczestników, w tym reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Transmisja w sobotę 16 maja rozpocznie się o 21:00. Nazwiska siedmiu jurorów z każdego kraju, ich rankingi, jak i dokładne rezultaty półfinałów - poznamy po zakończeniu transmisji, w nocy z soboty na niedzielę. W finale każdy kraj odda zarówno punkty od jury, jak i od publiczności, które po zsumowaniu wyłonią zwycięzcę. Od 2026 roku obowiązują nowe reguły:

Z jednego urządzenia lub karty płatniczej można oddać 10 zamiast 20 głosów.

Jury w każdym kraju liczy 7 zamiast 5 osób, w tym przynajmniej 2 muszą mieć od 16 do 25 lat.

Zakazane są sponsorowane przez "trzecią stronę", np. rząd, kampanie reklamowe, szczególnie takie wzywające do wysyłania maksymalną liczbę głosów na jedną piosenkę.