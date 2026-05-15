Tak Polska wypadła na próbie jurorskiej! Alicja Szemplińska przełamie naszą fatalną passę?

Kamil Polewski
2026-05-15 22:49

Trwa 70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Za nami próba generalna, która w połowie decyduje o wynikach głosowania w Wielkim Finale. 25 uczestników przećwiczyło swoje występy przed publicznością, ale show oglądało także międzynarodowe jury, oddając swoje głosy. Jak wypadła Alicja Szemplińska? Wszystko jasne!

Napięcie towarzyszące próbie generalnej, zwanej również "jury show", jest niemal namacalne. Chociaż dla szerokiej publiczności jest to po prostu jeden z dziewięciu koncertów Eurowizji, na które można zakupić bilety, dla artystów i ich zespołów to moment prawdy. Jak wyglądał oceniany przez komisje jurorskie występ Polski? Alicja Szemplińska dała z siebie wszystko!

Gwiazdy chwalą Alicję Szemplińską. Czy jurorzy pójdą w ich ślady?

Występ polskiej reprezentantki zrobił na całej Europie ogromne wrażenie. Choć początkowe typowania wydawały się mało optymistyczne, Alicja Szemplińska wraz z całą delegacją zapracowała na awans do finału. Po sukcesie w koncercie półfinałowym we wtorek artystka zgarnęła całą serię pochwał od rodzimych kolegów i koleżanek z branży. Występu pogratulowali jej Dawid Kwiatkowski, Kayah czy też ostatnio w rozmowie z Eska.pl - zwyciężczyni Eurowizji Junior, Roksana Węgiel. Pozytywny werdykt wydała również ceniona jurorka i ekspertka od wokalu, Elżbieta Zapendowska. Fani trzymają kciuki, by zachwyty podzieliły komisje jurorskie w pozostałych 34 uczestniczących krajach. Nie brakuje nadziei na to, że Alicja Szemplińska przełamie złą passę Polski w głosowaniach jurorskich. Póki co, w historii głosowania w systemie 50:50 najlepszy rezultat naszego kraju to 14. miejsce z wynikiem 46 punktów, czyli wynik Krystiana Ochmana w 2022 roku.

Eurowizja 2026: Polska - Alicja Szemplińska
Eurowizja 2026 przed finałem. Polska wystąpiła na ważnej próbie

Zgodnie z decyzją organizatorów, pozycja startowa polskiej reprezentacji w tegorocznym finale to 18. Podczas wieczornej "próby jurorskiej" Alicja Szemplińska przeszła w tradycyjnej Paradzie Flag, której motywem przewodnim jest austriacka muzyka klasyczna oraz twórczość zwycięzcy z zeszłego roku, JJ-a.

Polka zaśpiewała pomiędzy ekipami z Finlandii i Litwy, zdecydowanie budząc zachwyt widowni. Wielu fanów niepokoi się faktem występu bezpośrednio po kraju typowanym do wygranej. Uspokoić może fakt, że pomiędzy Linde i Petem z Finlandii a Alicją z Polski nastąpiła krótka przerwa związana z technicznym przygotowaniem występów. Alicja zaśpiewała jak zawsze zjawiskowo, prezentując się w towarzystwie swoich tancerzy - Krystiana, Oskara, Stefano i Włodka. Co więcej, do i tak spektakularnej wokalizy na zakończeniu występu dodała vibrato, ukazując swoje ogromne możliwości wokalne.

Finał w sobotę. Jakie są zasady?

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w arenie Wiener Stadthalle po ubiegłorocznej wygranej JJ-a z utworem "Wasted Love". Wystartowało zaledwie 35 krajów - najmniej od 2003 roku - z powodu bojkotu związanego z dalszym udziałem Izraela. W finale zaśpiewa 25 uczestników, w tym reprezentantka Polski - Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Transmisja w sobotę 16 maja rozpocznie się o 21:00. Nazwiska siedmiu jurorów z każdego kraju, ich rankingi, jak i dokładne rezultaty półfinałów - poznamy po zakończeniu transmisji, w nocy z soboty na niedzielę. W finale każdy kraj odda zarówno punkty od jury, jak i od publiczności, które po zsumowaniu wyłonią zwycięzcę. Od 2026 roku obowiązują nowe reguły:

  • Z jednego urządzenia lub karty płatniczej można oddać 10 zamiast 20 głosów.
  • Jury w każdym kraju liczy 7 zamiast 5 osób, w tym przynajmniej 2 muszą mieć od 16 do 25 lat.
  • Zakazane są sponsorowane przez "trzecią stronę", np. rząd, kampanie reklamowe, szczególnie takie wzywające do wysyłania maksymalną liczbę głosów na jedną piosenkę.
