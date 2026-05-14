Szybka kartkówka z matematyki. Ile to jest 50-24:6+8-18:3=? Na podanie wyniku masz 15 sekund

Codzienne ćwiczenie umysłu jest kluczowe dla zachowania jego sprawności i doskonałej pamięci na długie lata.

Proste matematyczne łamigłówki to doskonały sposób na pobudzenie koncentracji i logicznego myślenia, utrzymując mózg w szczytowej formie.

Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy potrafisz rozwiązać to zadanie w zaledwie 15 sekund: 50-24:6+8-18:3=?

Jednym z najlepszych sposobów na trening umysłu są matematyczne zagadki, gdyż wymagają od nas skupienia, cierpliwości i kreatywnego podejścia do problemu. Dzięki nim mózg pracuje intensywniej, tworząc nowe połączenia i utrzymując wysoką aktywność intelektualną. Regularne rozwiązywanie takich zadań może pozytywnie wpływać na pamięć, refleks oraz szybkość myślenia. Matematyczne łamigłówki są również świetną formą rozrywki dla osób w każdym wieku. Mogą być prostym sposobem na oderwanie się od codziennego stresu, a jednocześnie stanowią wartościowy trening dla naszego umysłu. Warto zatem każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę na małą umysłową gimnastykę.

Wcale nie musisz sięgać po skomplikowane równania. Nawet proste zadania rozwijają umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraz sprawiają, że nasz umysł będzie zmuszony do wysiłku, dzięki czemu zachowa on swoją sprawność na długie lata. Wiecie już, ile to jest 50-24:6+8-18:3=? Jeżeli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku. Zanim jednak przejdziecie do obliczeń, pamiętajcie o regułach matematycznych dotyczących kolejności wykonywania działań: nawiasy, potęgowanie, mnożenie i dzielenie (w kolejności zapisu od lewej do prawej), a na końcu dodawanie i odejmowanie (także z uwzględnieniem zapisu od lewej do prawej).

Ile to jest 50-24:6+8-18:3=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1: Wykonaj dzielenie (od lewej do prawej):

Najpierw wykonujemy pierwsze dzielenie: 24 : 6 24 : 6 = 4

Równanie po pierwszym dzieleniu: 50 - 4 + 8 - 18 : 3 = ?

Krok 2: Wykonaj drugie dzielenie:

Teraz wykonujemy drugie dzielenie: 18 : 3 18 : 3 = 6

Równanie po drugim dzieleniu: 50 - 4 + 8 - 6 = ?

Krok 3: Wykonaj odejmowanie i dodawanie (od lewej do prawej):

Teraz wykonujemy działania w kolejności, w jakiej występują: 50 - 4 = 46

Równanie po pierwszym odejmowaniu: 46 + 8 - 6 = ?

Krok 4: Wykonaj dodawanie:

46 + 8 = 54

Równanie po dodawaniu: 54 - 6 = ?

Krok 5: Wykonaj ostatnie odejmowanie:

54 - 6 = 48

Ostateczny wynik: 50-24:6+8-18:3=48

Czy udało wam się poprawnie obliczyć w mniej niż 15 sekund? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.