MŚ 2026: zagrożenie upałem. Czy FIFA zrobi wystarczająco dużo dla zdrowia piłkarzy?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-16 7:15

Międzynarodowi eksperci alarmują, że środki ochrony przed upałem podczas zbliżających się Mistrzostw Świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku są niewystarczające. Ich zdaniem, obecne wytyczne FIFA stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia piłkarzy, a wysokie temperatury mogą osiągnąć niebezpieczne poziomy na wielu stadionach. Czy federacja dostosuje swoje przepisy, aby odpowiednio zadbać o zawodników w obliczu ekstremalnych warunków i zapewnić im bezpieczeństwo?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczna jest spękana, wyschnięta ziemia w odcieniach brązu i beżu, z nielicznymi kępkami zielonej trawy. Na tej popękanej powierzchni rzucają się dwa długie cienie ludzkich nóg, rozciągające się w kierunku obserwatora. Dalej, w centrum kadru, stojące osoby w niebieskich spodenkach i białych skarpetkach, w czarnych butach sportowych, rzucają te cienie. Tło stanowi rozległe, zielone boisko sportowe z wyraźnie zaznaczoną białą linią, a w oddali widać niewyraźne sylwetki innych osób i drzewa na horyzoncie.

Eksperci ostrzegają: upały na MŚ 2026 zagrożeniem

Autorzy listu otwartego wyrażają poważne obawy, twierdząc, że obecne przepisy światowej federacji dotyczące ochrony przed upałem mogą stanowić poważne zagrożenie dla zawodników podczas zbliżającego się mundialu. Zaznaczono, że wytyczne FIFA nie odzwierciedlają aktualnej wiedzy naukowej. To naraża piłkarzy na poważne problemy zdrowotne.

W związku z tym eksperci wzywają FIFA do natychmiastowego wprowadzenia bardziej przejrzystych zasad. Dotyczą one opóźniania lub przekładania meczów z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe. Naukowcy ostrzegają, że temperatury na 14 z 16 stadionów, gdzie rozgrywane będą mecze, mogą przekroczyć niebezpieczne poziomy.

Czy działania FIFA są wystarczające?

FIFA, świadoma potencjalnych zagrożeń, podjęła już pewne kroki w celu ochrony sportowców. Wprowadzono obowiązkowe trzyminutowe przerwy na nawodnienie organizmów w każdej połowie każdego meczu, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Dodatkowo, na wszystkich obiektach zapewniono klimatyzowane ławki dla sztabu trenerskiego i rezerwowych.

Mimo tych działań, eksperci uważają, że obecne rozwiązania są niewystarczające. Ich zdaniem, przerwy na nawodnienie powinny być dwukrotnie dłuższe, a terminy spotkań należałoby zmienić, gdy temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza. Turniej MŚ 2026 potrwa od 11 czerwca do 19 lipca, obejmując rekordową liczbę 104 meczów.

