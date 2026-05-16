MŚ 2026: zagrożenie upałem. Czy FIFA zrobi wystarczająco dużo dla zdrowia piłkarzy?

Eksperci ostrzegają: upały na MŚ 2026 zagrożeniem

Autorzy listu otwartego wyrażają poważne obawy, twierdząc, że obecne przepisy światowej federacji dotyczące ochrony przed upałem mogą stanowić poważne zagrożenie dla zawodników podczas zbliżającego się mundialu. Zaznaczono, że wytyczne FIFA nie odzwierciedlają aktualnej wiedzy naukowej. To naraża piłkarzy na poważne problemy zdrowotne.

W związku z tym eksperci wzywają FIFA do natychmiastowego wprowadzenia bardziej przejrzystych zasad. Dotyczą one opóźniania lub przekładania meczów z uwagi na ekstremalne warunki pogodowe. Naukowcy ostrzegają, że temperatury na 14 z 16 stadionów, gdzie rozgrywane będą mecze, mogą przekroczyć niebezpieczne poziomy.

Czy działania FIFA są wystarczające?

FIFA, świadoma potencjalnych zagrożeń, podjęła już pewne kroki w celu ochrony sportowców. Wprowadzono obowiązkowe trzyminutowe przerwy na nawodnienie organizmów w każdej połowie każdego meczu, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Dodatkowo, na wszystkich obiektach zapewniono klimatyzowane ławki dla sztabu trenerskiego i rezerwowych.

Mimo tych działań, eksperci uważają, że obecne rozwiązania są niewystarczające. Ich zdaniem, przerwy na nawodnienie powinny być dwukrotnie dłuższe, a terminy spotkań należałoby zmienić, gdy temperatura przekroczy 28 stopni Celsjusza. Turniej MŚ 2026 potrwa od 11 czerwca do 19 lipca, obejmując rekordową liczbę 104 meczów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.