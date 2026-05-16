Zbroja Alicji Szemplińskiej budzi podziw na Eurowizji. Projektantka zdradza tajemnice kreacji!

Katarzyna Konieczka i jej praca z Alicją Szemplińską

Katarzyna Konieczka to uznana projektantka mody, która ubierała największe polskie i światowe gwiazdy. W jej portfolio znajdują się kreacje przygotowane dla takich postaci jak Doda, Nergal, Natasza Urbańska, Michał Szpak i Małgorzata Rozenek. Współpracowała również z zagranicznymi gwiazdami, w tym z Lady Gagą, Fergie, Bellą Hadid, Marylinem Mansonem oraz Madonną. Co więcej, projektowała kostiumy do rodzimej wersji programu "Mask Singer" oraz pracowała przy produkcjach filmowych, chociażby tworząc stylizacje do horrorów. Efekty jej pracy gościły także na łamach magazynu "Vouge".

Obecnie projektantka stała się główną kreatorką wizerunku dla polskich reprezentantów na Eurowizji. Rok temu przygotowała niezapomniany kostium dla Justyny Steczkowskiej, a w tym roku ubrała Alicję Szemplińską na Eurowizję 2026. Jej niesamowity metalowy gorset wywołał furorę i stał się tematem dyskusji na całym świecie.

Pomysł na kostium zrodził się już na etapie tworzenia teledysku do piosenki "Pray". To stylista Alicji pokazał jej moje projekty. Alicja od początku była na tak. W teledysku Dominik Więcek chciał urzeczywistnić swoją wizję Alicji jako monumentalnego posągu niczym wziętego wprost z muzeum sztuki współczesnej. Do jego pomysłu idealnie pasowały moje metaliczne gorsety. Finalnie razem z Alicją wybrali jeden o dość klasycznym kroju - wspomina w rozmowie z "Super Expressem"początki współpracy z Alicją Szemplińską.

Gorset Alicji Szemplińskiej to misterna konstrukcja

Projekt gorsetu dla Alicji uległ zmianom po zakończeniu krajowych eliminacji.

Kiedy okazało się, że Alicja wygrała preselekcje i pojedzie do Wiednia, kontynuowaliśmy ten pomysł. Dominik chciał go jednak bardzo podkręcić. Powstał gorset bardzo ciężki, z wieloma elementami. Dopasowany do sylwetki Alicji oraz do spektaklu eurowizyjnego jako całości show. Stworzyłam także inne elementy rycerskie do całości looku, jednak finalnie na scenie nie zostały wykorzystane. Mam nadzieję, że Dominik wystylizuje Alicję tak do jakiejś sesji zdjęciowej już po konkursie. Dominik wraz z Alicją dali mi dużo zaufania i komfortu pracy nad liniami i detalami kostiumu. Nie musiałam się spowiadać z każdego detalu - dodała Katarzyna Konieczka.

Czy strój Alicji Szemplińskiej przeszkadza w śpiewie?

Konieczka ujawniła również, jak wspólnie ze stylistą wokalistki, Dominikiem Więckiem, starali się stworzyć kostium idealny. Zależało im, aby kreacja nie tylko olśniewała wyglądem, ale również pozwalała na swobodny występ podczas Eurowizji w Wiedniu.

Kostium jest przetestowany na wielu próbach z rampą. Dominik jest kostiumografem, więc on ogarnia zadania specjalne. Widzieliśmy już na filmikach zza kulis występów, jak operuje narzędziami przy śrubach w gorsecie. To są momenty, których zazwyczaj zwykli zjadacze chleba nie mają okazji zobaczyć, tak jak na przykład tuż przed wielkim wyjściem na MET Galę. Tutaj jest podobnie. To jest scena, show. Artysta ma wizualnie rozbrajać na łopatki, a tego nie da się zapewnić w milutkim dla ciała wygodnym stroju - wyjaśnia Katarzyna Konieczka.

Dominik Więcek zamieścił też w sieci wideo, na którym widać jak łączy śruby na ciele Alicji by wszystko wyglądało idealnie. Oby nie cierpiała za bardzo podczas finału, bo największym atutem Szemplińskiej jest potężny wokal!

