To imię oznacza "jaśniejącą". Wielu kojarzy się głównie ze szkolną lekturą

Wybór imienia dla dziecka to ważna decyzja, a imię Klara zyskuje na popularności, niosąc ze sobą bogatą historię i znaczenie.

To imię o łacińskich korzeniach oznacza "jasną" lub "jaśniejącą" i znane jest w całej Europie.

Sprawdź, dlaczego to proste imię tak urzeka i jakie cechy przypisuje się osobom je noszącym.

Mowa o imieniu Klara, które choć proste i delikatne, skrywa w sobie bogatą historię i głębokie znaczenie. Jest to imię, które od wieków urzeka swoją elegancją i pozytywnym wydźwiękiem. Obecnie rodzice sięgają po nie coraz chętniej.

Klara - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Klara ma długą i ciekawą historię, sięgającą czasów starożytnych. Pochodzi z języka łacińskiego, od słowa clarus, które oznacza "jasny", "jaśniejący", "sławny" lub "znakomity". Już samo jego brzmienie kojarzy się z czymś pozytywnym, lekkim i pełnym blasku. Do rozpowszechnienia imienia Klara w Europie w dużej mierze przyczyniła się święta Klara z Asyżu, żyjąca w XIII wieku, założycielka zakonu klarysek i bliska współpracowniczka św. Franciszka. Dzięki jej postaci imię to zyskało popularność szczególnie w krajach o tradycji chrześcijańskiej. Znaczenie imienia Klara jest bardzo symboliczne. Osoby noszące to imię często kojarzone są z takimi cechami jak jasność umysłu, szczerość, dobroć czy wewnętrzny spokój. W kulturze i literaturze Klara bywa przedstawiana jako osoba wrażliwa, ale jednocześnie silna i zdecydowana. Wielu imię to kojarzy się z Klarą Raptusiewiczówną - fikcyjną postacią z "Zemsty" Aleksandra Fredry.

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Klara - popularność imienia w Polsce

Klara to imię o pięknym znaczeniu i bogatej historii. Łączy w sobie elegancję, prostotę i ponadczasowy charakter, co sprawia, że od wieków pozostaje atrakcyjnym wyborem dla wielu rodziców. W Polsce imię Klara przez wiele lat nie należało do najczęściej nadawanych, jednak w ostatnich dekadach wyraźnie zyskało na popularności. Rodzice coraz chętniej wybierają je dla swoich córek, doceniając jego klasyczny charakter, prostotę oraz międzynarodowe brzmienie. Klara dobrze funkcjonuje zarówno w języku polskim, jak i w wielu innych językach, co czyni je uniwersalnym wyborem. Jego urokowi ulegli także Robert i Anna Lewandowscy, którzy wybrali do imię dla swojej starszej córki. Według najnowszych danych rejestru PESEL obecnie w Polsce żyje 32 842 kobiety, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 121. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion żeńskich w kraju. W 2025 roku otrzymało je 2352 dziewczynki. Natomiast najwięcej nadań w tym dziesięcioleciu, bo 2751, odnotowano w 2020 roku.

