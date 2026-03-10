Doda rozebrała się w górskiej kolejce linowej. Jej najnowsze wideo podzieliło fanów

Dorota Rabczewska stawia na własny biznes. Doda ogranicza koncerty

42-letnia wokalistka od dwudziestu lat potrafi perfekcyjnie podgrzewać atmosferę w sieci. Dorota Rabczewska od początku swojej kariery muzycznej budzi ogromne kontrowersje i świetnie potrafi wykorzystywać medialny szum wokół własnej osoby. Ostatnio gwiazda zdecydowała się jednak wyraźnie zredukować swoją obecność sceniczną i postawiła przede wszystkim na rozwój osobistych projektów biznesowych. Doda zrezygnowała z pełnowymiarowych tras koncertowych, wybierając wyłącznie znacznie krótsze występy przed publicznością.

Brak długich tras koncertowych absolutnie nie oznacza dla niej braku zajęć. Zaledwie kilka tygodni temu Doda aktywnie włączyła się w akcję wspierania psów narażonych na niskie temperatury. Wokalistka ostro krytykowała dramatyczne warunki panujące w wybranych polskich schroniskach dla zwierząt. Nie wszyscy jednak uwierzyli w szczerość jej intencji, a cała sprawa doprowadziła do głośnego, publicznego sporu między piosenkarką a znaną restauratorką Magdą Gessler.

W każdej wolnej chwili zapracowana artystka stara się organizować sobie urlopy. Kiedy planuje znacznie dłuższy wypoczynek, decyduje się na lokalizacje pozwalające na przyjazd z ukochanymi psami. Zazwyczaj gwiazda polskiej estrady wybiera kierunki gwarantujące zdecydowanie wyższe temperatury i cieplejszy klimat.

Zobacz również: Doda opuściła Polskę i ruszyła na wertepy. A gdzie bikini?

Wyjazd Dody do Krynicy-Zdroju. Piosenkarka zszokowała w gondoli na stoku

Na początku marca wokalistka postanowiła sprytnie połączyć obowiązki zawodowe z chwilą wytchnienia. Piosenkarka pojawiła się jako specjalny gość podczas weekendowej konferencji zorganizowanej w Krynicy-Zdroju. Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych spotkań biznesowych natychmiast wykorzystała zalegający wciąż w górach śnieg i udała się prosto na narciarskie trasy.

Swój wolny czas gwiazda przeznaczyła na intensywną jazdę na nartach oraz głęboki relaks. Ubrana w całkowicie różowy kombinezon mknęła po zaśnieżonych zboczach, przypominając barwną błyskawicę. Wszystkimi materiałami z tego zimowego wypoczynku artystka chętnie dzieliła się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych.

Znana z prowokacji wokalistka dorzuciła do swoich internetowych relacji znacznie odważniejszy materiał. Dorota Rabczewska opublikowała w sieci krótki film, na którym całkowicie swobodnie przebiera się wewnątrz ruchomej gondoli górskiej kolejki. Na nagraniu dokładnie widać, jak piosenkarka zdejmuje górną część narciarskiego stroju, pod którą nie założyła biustonosza. Piosenkarka bez wahania zaprezentowała do kamery swoje wytatuowane plecy i wyraźny fragment nagiego biustu.

W trakcie kręcenia tego kontrowersyjnego materiału rozbawiona wokalistka śmiała się i energicznie poruszała pośladkami przed obiektywem. Ten niecodzienny film błyskawicznie wywołał skrajne reakcje wśród osób śledzących jej profil w internecie. Jedni fani mocno chwalą gigantyczny dystans wokalistki do samej siebie, podczas gdy drudzy otwarcie krytykują to zachowanie i wskazują, że artystka zdecydowanie posunęła się za daleko.

Zobacz również: 12 lat starszy i po rozwodzie. Doda miała problem z wiekiem Majdana. Bała się iść z nim do łóżka!

27

Sonda Doda zaangażowała się w ochronę zwierząt na arenie politycznej. Popierasz jej działania? Tak, niech jedzie z nimi! Nie, niech wraca do śpiewania Mam mieszanie uczucia Nie mam zdania