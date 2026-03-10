Wymowne żarty Żanety Rosińskiej w Dniu Mężczyzny. "Ale ten Kuba ma szczęście"

Kuba Wojewódzki rzekomo wziął ślub. Czy jego żoną jest młodsza o 27 lat dziennikarka?

Początkiem października Kuba Wojewódzki sprawił, że polski show-biznes wstrzymał oddech. Słynny 62-latek poinformował opinię publiczną, że zmienił stan cywilny. Chociaż tożsamość panny młodej wciąż oficjalnie owiana jest tajemnicą, wiele poszlak wskazuje, że przed ołtarzem stanęła z nim 35-letnia Żaneta Rosińska, związana z tą samą stacją telewizyjną.

Gwiazdor TVN słynie z wywoływania kontrowersji, często przekraczając granice dla wzbudzenia zainteresowania. Właśnie dlatego wiele osób podchodzi z dużym dystansem do jego deklaracji o małżeństwie. Zarówno Kuba Wojewódzki, jak i Rosińska unikają jednoznacznych odpowiedzi na pytania o ich status związku, jednak równocześnie sprytnie podsycają krążące w sieci spekulacje.

Żaneta Rosińska jest obecna na antenie stacji z Wiertniczej od dwóch lat. Swoją karierę w programie śniadaniowym rozpoczynała od przedstawiania prognozy pogody, jednak ostatnio zaczęła realizować się jako reporterka. Jej nowe stanowisko spotkało się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony kierownictwa, jak i publiczności. Efektem tego był awans, dzięki któremu dziennikarka oficjalnie weszła w skład stałej redakcji reporterskiej "Dzień Dobry TVN".

Żaneta Rosińska składa życzenia na Dzień Mężczyzny

Przypuszczalna żona "króla TVN" prężnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Nie tak dawno dzieliła się z obserwatorami wrażeniami z podróży do Meksyku, w której miał jej towarzyszyć sam Wojewódzki. Rosińska nie unika też publikowania żartobliwych treści nawiązujących do życia małżeńskiego. We wtorkowe popołudnie postanowiła uczcić Dzień Mężczyzny w dość bezpośredni sposób.

"Do mężczyzny trzeba mieć dobre podejście. Najlepiej jest podejść nago. Dobrego Dnia Mężczyzny" - napisała Rosińska.

Publikacja wywołała spore poruszenie wśród użytkowników platformy. W komentarzach zaroiło się od komplementów pod adresem prezenterki. Nie zabrakło również odniesień do jej rzekomego związku z 62-letnim dziennikarzem:

"Teraz to pani rozpaliła męskie zmysły; Nic dziwnego że wojewódzki trzyma cię w ukryciu... Taki skarb; Kuba to ma życie z taką żoną; Taka żona to skarb; Ale ten Kuba ma szczęście."

