Mirra Andriejewa zwyzywała kibiców po porażce. Tak Rosjanka pożegnała się z Indian Wells

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-10 12:58

Broniąca tytułu w turnieju w Indian Wells Mirra Andriejewa pożegnała się z rywalizacją na wczesnym etapie zawodów. Niespełna 19-toletnia zawodniczka uległa Katerinie Siniakovej w trzech setach, a po ostatniej akcji meczu całkowicie straciła panowanie nad sobą i skierowała wulgaryzmy w stronę trybun.

Mirra Andriejewa

i

Autor: Michał Ch/ Canva.com
  • Ubiegłoroczna triumfatorka kalifornijskich zawodów zakończyła udział na trzecim etapie rywalizacji z czeską zawodniczką.
  • Młoda gwiazda kortów ponownie nie utrzymała nerwów na wodzy i po zakończeniu spotkania wulgarnie krzyczała do amerykańskiej publiczności.
  • Obsceniczny wybuch zawodniczki został uwieczniony przez realizatorów transmisji i wywołał ogromne oburzenie wśród widowni.
  • To kolejny przypadek całkowitego braku profesjonalizmu ze strony zaledwie Mirry Andriejewej w tym sezonie.

Ubiegły rok należał do Mirry Andriejewej, która szturmem wdarła się do światowej czołówki. Zawodniczka triumfowała w prestiżowych imprezach rangi WTA 1000 na kortach w Dubaju oraz Indian Wells, eliminując dwukrotnie samą Igę Świątek. Niestety ogromne oczekiwania i konieczność obrony wywalczonego dorobku punktowego wyraźnie przerosły młodą tenisistkę. Brak odporności psychicznej skutkuje regularnymi napadami złości podczas spotkań. Publiczność wielokrotnie obserwowała niszczenie sprzętu, uderzanie ramą o nawierzchnię czy celowe posyłanie piłek w kierunku trybun. Na tym jednak lista przewinień się nie kończy, ponieważ zawodniczka potrafiła również wykrzykiwać wulgaryzmy w stronę swojej utytułowanej trenerki Conchity Martinez oraz kibiców zasiadających na widowni.

Agresywne zachowanie względem widzów miało miejsce już wcześniej podczas wielkoszlemowego turnieju w Melbourne. Wówczas oburzona Rosjanka krzyknęła do publiczności:

"Pier... się wszyscy!"

Identyczna sytuacja powtórzyła się w starciu z Kateriną Siniakovą na amerykańskich kortach. Kamery telewizyjne uchwyciły ten niecenzuralny moment, wprawiając obserwatorów w osłupienie. Realizatorzy pokazali starszą kobietę na trybunach, która zszokowana wpatrywała się w zawodniczkę z otwartymi ze zdziwienia ustami.

Rosjanka już wcześniej wielokrotnie traciła kontrolę nad emocjami podczas tego spotkania. W złości uderzała się rakietą po udzie i kłóciła z sędzią prowadzącą zawody. Gdy po przegranej partii roztrzaskała sprzęt o nawierzchnię, otrzymała ostatecznie ostrzeżenie za niesportowe zachowanie.

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz
Iga Świątek odpadła z Australian Open! Czołówka odjeżdża Polce!