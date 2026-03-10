Mirra Andriejewa zwyzywała kibiców po porażce. Tak Rosjanka pożegnała się z Indian Wells

- Ubiegłoroczna triumfatorka kalifornijskich zawodów zakończyła udział na trzecim etapie rywalizacji z czeską zawodniczką.
- Młoda gwiazda kortów ponownie nie utrzymała nerwów na wodzy i po zakończeniu spotkania wulgarnie krzyczała do amerykańskiej publiczności.
- Obsceniczny wybuch zawodniczki został uwieczniony przez realizatorów transmisji i wywołał ogromne oburzenie wśród widowni.
- To kolejny przypadek całkowitego braku profesjonalizmu ze strony zaledwie Mirry Andriejewej w tym sezonie.
Ubiegły rok należał do Mirry Andriejewej, która szturmem wdarła się do światowej czołówki. Zawodniczka triumfowała w prestiżowych imprezach rangi WTA 1000 na kortach w Dubaju oraz Indian Wells, eliminując dwukrotnie samą Igę Świątek. Niestety ogromne oczekiwania i konieczność obrony wywalczonego dorobku punktowego wyraźnie przerosły młodą tenisistkę. Brak odporności psychicznej skutkuje regularnymi napadami złości podczas spotkań. Publiczność wielokrotnie obserwowała niszczenie sprzętu, uderzanie ramą o nawierzchnię czy celowe posyłanie piłek w kierunku trybun. Na tym jednak lista przewinień się nie kończy, ponieważ zawodniczka potrafiła również wykrzykiwać wulgaryzmy w stronę swojej utytułowanej trenerki Conchity Martinez oraz kibiców zasiadających na widowni.
Agresywne zachowanie względem widzów miało miejsce już wcześniej podczas wielkoszlemowego turnieju w Melbourne. Wówczas oburzona Rosjanka krzyknęła do publiczności:
"Pier... się wszyscy!"
Identyczna sytuacja powtórzyła się w starciu z Kateriną Siniakovą na amerykańskich kortach. Kamery telewizyjne uchwyciły ten niecenzuralny moment, wprawiając obserwatorów w osłupienie. Realizatorzy pokazali starszą kobietę na trybunach, która zszokowana wpatrywała się w zawodniczkę z otwartymi ze zdziwienia ustami.
Rosjanka już wcześniej wielokrotnie traciła kontrolę nad emocjami podczas tego spotkania. W złości uderzała się rakietą po udzie i kłóciła z sędzią prowadzącą zawody. Gdy po przegranej partii roztrzaskała sprzęt o nawierzchnię, otrzymała ostatecznie ostrzeżenie za niesportowe zachowanie.