Ubiegłoroczna triumfatorka kalifornijskich zawodów zakończyła udział na trzecim etapie rywalizacji z czeską zawodniczką.

Młoda gwiazda kortów ponownie nie utrzymała nerwów na wodzy i po zakończeniu spotkania wulgarnie krzyczała do amerykańskiej publiczności.

Obsceniczny wybuch zawodniczki został uwieczniony przez realizatorów transmisji i wywołał ogromne oburzenie wśród widowni.

To kolejny przypadek całkowitego braku profesjonalizmu ze strony zaledwie Mirry Andriejewej w tym sezonie.

Ubiegły rok należał do Mirry Andriejewej, która szturmem wdarła się do światowej czołówki. Zawodniczka triumfowała w prestiżowych imprezach rangi WTA 1000 na kortach w Dubaju oraz Indian Wells, eliminując dwukrotnie samą Igę Świątek. Niestety ogromne oczekiwania i konieczność obrony wywalczonego dorobku punktowego wyraźnie przerosły młodą tenisistkę. Brak odporności psychicznej skutkuje regularnymi napadami złości podczas spotkań. Publiczność wielokrotnie obserwowała niszczenie sprzętu, uderzanie ramą o nawierzchnię czy celowe posyłanie piłek w kierunku trybun. Na tym jednak lista przewinień się nie kończy, ponieważ zawodniczka potrafiła również wykrzykiwać wulgaryzmy w stronę swojej utytułowanej trenerki Conchity Martinez oraz kibiców zasiadających na widowni.

Agresywne zachowanie względem widzów miało miejsce już wcześniej podczas wielkoszlemowego turnieju w Melbourne. Wówczas oburzona Rosjanka krzyknęła do publiczności:

"Pier... się wszyscy!"

Identyczna sytuacja powtórzyła się w starciu z Kateriną Siniakovą na amerykańskich kortach. Kamery telewizyjne uchwyciły ten niecenzuralny moment, wprawiając obserwatorów w osłupienie. Realizatorzy pokazali starszą kobietę na trybunach, która zszokowana wpatrywała się w zawodniczkę z otwartymi ze zdziwienia ustami.

Rosjanka już wcześniej wielokrotnie traciła kontrolę nad emocjami podczas tego spotkania. W złości uderzała się rakietą po udzie i kłóciła z sędzią prowadzącą zawody. Gdy po przegranej partii roztrzaskała sprzęt o nawierzchnię, otrzymała ostatecznie ostrzeżenie za niesportowe zachowanie.

Mirra Andreeva to the crowd ( or to her box ? ) after losing her match in Indian Wells« f*** you all. » 🇷🇺😭pic.twitter.com/Qx4Gxp58MW— 🦖 (@RamoFootball) March 9, 2026

