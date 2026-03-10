Władimir Semirunnij zmienia nazwisko. Ujawnił szczegóły korekty w dokumentach

Reprezentujący nasz kraj od ubiegłego sezonu panczenista w błyskawicznym tempie zaskarbił sobie uznanie fanów. Urodzony w Rosji Władimir Semirunnij zdążył już wywalczyć olimpijskie srebro oraz niedzielny brąz na mistrzostwach świata w wieloboju klasycznym w holenderskim Heerenveen. Ogromne osiągnięcia sportowe idą jednak w parze z problemami kibiców, którzy często gubią się podczas wymawiania oraz zapisywania jego personaliów. Ten kłopot zostanie w najbliższym czasie ostatecznie rozwiązany.

Łyżwiarz wspominał o zamiarze spolszczenia swoich danych zaraz po zakończeniu mediolańskich igrzysk. Wówczas w rozmowie z mediami sportowiec szczegółowo wytłumaczył powody swojej niecodziennej decyzji.

ZOBACZ TEŻ: Nagranie z Wojciechem Szczęsnym robi furorę. Bramkarz z wielką gałęzią na oczach Lewandowskiego

„Chciałbym zaktualizować zapis moich danych w dokumentach. Dziennikarze często mają z tym problem, bo moje imię i nazwisko zostało nie do końca poprawnie przetłumaczone z rosyjskiej cyrylicy. Żeby nie było wątpliwości: Siemirunni to właściwe brzmienie mojego nazwiska”

Władimir Semirunnij planuje zmianę nazwiska w dokumentach

Aktualnie w oficjalnych pismach funkcjonuje forma „Vladimir Semirunnii”. Dziennikarze portalu Interia postanowili dopytać panczenistę o dokładne kulisy planowanej transformacji jego personaliów w urzędach. Wicemistrz olimpijski chętnie podzielił się swoimi najbliższymi planami formalnymi.

ZOBACZ TEŻ: Natalia Bukowiecka pozuje w skąpym stroju. Opublikowała wyjątkowe zdjęcia

„Najpierw przede mną mistrzostwa Polski, a potem porozmawiam z Konradem (Niedźwiedzkim – dyrektorem sportowym Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego – red.), jak wyglądają formalności związane ze złożeniem dokumentów i co trzeba zrobić, żeby wszystko przebiegło jak najszybciej. Wiem też, że pewien pan, chyba filolog, kontaktował się ze związkiem i przygotował opracowanie, jak najlepiej zapisać moje imię i nazwisko. Imię również zostałoby lekko zmodyfikowane – nadal byłoby Władimir, tylko zapisane trochę inaczej. Jeśli chodzi o nazwisko, na końcu pojawią się litery „n” i „y”. Dzięki temu będzie brzmiało bardziej po polsku”

Powyższe modyfikacje oznaczają, że reprezentant Polski będzie niebawem figurował w sportowych zestawieniach jako Władimir Semirunny. Dzięki temu prostemu zabiegowi gramatycznemu odmiana jego nazwiska przestanie wreszcie stanowić uciążliwą barierę językową. Panczenista podsumował całą sytuację, wskazując na praktyczne korzyści płynące ze zmiany.