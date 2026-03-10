"Rozmowy od serca" - nowa audycja Radia ESKA! Rozmawiają Zalia i Ola Kot

„Rozmowy od serca” to audycja lifestylowo-muzyczna, w której każdy odcinek poświęcony jest innemu tematowi. Poniżej będziemy publikować Wam wszystkie odcinki audycji prowadzonej przez Zalię i Olę Kot.

CZY PRZYJAŹŃ DAMSKO-MĘSKA ISTNIEJE?! | ROZMOWY OD SERCA #6

Dziś z okazji Dnia Kobiet… rozmawiamy o facetach. Ola Kot i Zalia biorą na warsztat relacje damsko-męskie, konflikty, emocje, przyjaźń kobiet i mężczyzn, randki, stereotypy oraz codzienne sytuacje, które zna chyba każdy z nas. Jest szczerze, lekko, momentami zabawnie, ale też bardzo życiowo.

W odcinku pojawiają się tematy zazdrości, komunikacji w związku, męskich hobby, charakterystycznych tekstów, które kobiety słyszą na co dzień, a także pytanie, czy mężczyzn w ogóle da się uogólnić. Zalia opowiada też o swoich doświadczeniach z relacjami i współpracami muzycznymi z mężczyznami.

CZY JESTEŚCIE UZALEŻNIENI OD TELEFONU? | ROZMOWY OD SERCA #6

W tym odcinku Rozmów od serca Ola Kot i Zalia biorą pod lupę nasze codzienne relacje z telefonem. Czy naprawdę potrafimy jeszcze być offline? Dziewczyny szczerze opowiadają o scrollowaniu bez celu, przebodźcowaniu, presji odpisywania i własnych sposobach na cyfrową higienę. Będzie o trybie samolotowym, porankach bez telefonu i powrocie do analogowych przyjemności. Jeśli czujesz, że smartfon czasem przejmuje kontrolę, ten odcinek jest dla Ciebie.

WALENTYNKI MAJĄ JESZCZE SENS?! 🤔 | ROZMOWY OD SERCA #5

W 5. odcinku Zalia i Ola podsumowują Walentynki i szczerze rozmawiają o tym, jak dziś szuka się miłości. Rozkładają na czynniki pierwsze randkowanie w czasach aplikacji, historie nieudanych spotkań, kwiaty kupowane na ostatnią chwilę i prezenty, które zamiast wzruszać, wywołują śmiech. Pojawiają się prawdziwe historie słuchaczek – od randki z maminsynkiem po spotkanie zakończone wizytą u lekarza po pogryzieniu przez psa. Dziewczyny omawiają też najczęstsze błędy randkowe, red flagi, które powinny zapalać lampkę ostrzegawczą, oraz green flagi pokazujące, że facet naprawdę jest wart uwagi.

JAK WYGLĄDAŁO WASZE DZECIŃSTWO? | ROZMOWY OD SERCA #4

W 4. odcinku Ola Kot i Zalia rozmawiały o tym, kiedy zaczynamy nie nadążać za „dzisiejszą młodzieżą”. Było o slangu, którego trzeba uczyć się jak języka obcego, modzie wracającej z lat 2000 i komunikacji opartej na głosówkach i emotkach. Pojawił się też temat dorosłości: radość z domowych zakupów, zmieniające się nawyki i momenty, gdy nagle czuć, że czas przyspiesza. Nie zabrakło humoru, dystansu do siebie i refleksji, czego można nauczyć się od młodszych.

JAK WYGLĄDAŁ WASZ PIERWSZY RAZ? | ROZMOWY OD SERCA #3

W 3. odcinku rozmawiamy o wszystkich pierwszych razach – pierwszej miłości, pierwszych imprezach, pierwszych wpadkach i sytuacjach, które zapamiętuje się na długo. Jest o emocjach, stresie, śmiechu i momentach, kiedy kompletnie nie wiedziało się, co się robi. Pojawiają się też pierwsze pieniądze, pierwsza praca i pierwsze decyzje, które nagle okazywały się bardzo dorosłe. Pojawia się też akcja ratunkowa, którą przeprowadzała Zalia, oraz randkowa wpadka Oli.

CZY PROGRAMY TALENT-SHOW MAJĄ DZIŚ SENS? | ROZMOWY OD SERCA #2

W 2. odcinku programu Rozmowy od serca Zalia i Ola Kot pogadały o programach typu talent show i o tym, jak naprawdę wygląda wchodzenie w świat sceny i mediów.

W rozmowie wracają do pierwszych swoich występów, konkursów, emocji i momentów, które kształtują na początku drogi. Jest o presji, niesprawiedliwości, radzeniu sobie z oceną i o tym, co zostaje w głowie po takich doświadczeniach. Zalia zdradziła też, czy chciałaby w przyszłości wystąpić w Taniec z Gwiazdami.

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE TO ŚCIEMA?! | ROZMOWY OD SERCA #1

Zalia to 25-letnia wokalistka, autorka tekstów piosenek i kompozytorka, uznawana za jedną z najciekawszych artystek młodego pokolenia. W 2022 roku zadebiutowała albumem „Kocham i tęsknię”, nominowanym do nagrody Fryderyk w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Ma na koncie także występy na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce – od Open’era, przez Orange Warsaw Festival, po Męskie Granie. Utwór „Dopóki się nie znudzisz”, nagrany w duecie z MIÜ, zajął pierwsze miejsce w tegorocznym notowaniu „Gorącej 100 Radia ESKA”.

Ola Kot to prezenterka Radia ESKA, związana również z TVN, gdzie prowadzi prognozy pogody w programie „Dzień Dobry TVN”. Wcześniej pracowała m.in. w ESKA TV, a w 2019 roku brała udział w 10. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.