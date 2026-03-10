Iga Świątek zagra z Karoliną Muchovą o ćwierćfinał. Porównała Czeszkę do legendy tenisa

Świątek zmierzy się z Muchovą o ćwierćfinał Indian Wells

Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Muchovą na etapie czwartej rundy zmagań w amerykańskim Indian Wells.

Reprezentantka Czech jest w znakomitej dyspozycji, a Iga Świątek przyrównała jej elegancki styl gry do legendy światowych kortów.

Iga Świątek zameldowała się w czwartej rundzie amerykańskich zawodów, gdzie na jej drodze stanie świetnie dysponowana Karolina Muchova. Reprezentantka Czech nie dała szans Chorwatce Antonii Ruzić, triumfując gładko 6:0, 6:3, co stanowi jej ósmą wygraną z rzędu na zawodowych kortach. Trzynasta rakieta świata jeszcze nie tak dawno zmagała się z uciążliwymi problemami zdrowotnymi, jednak zdołała zbudować w ostatnim czasie imponującą dyspozycję, czego doskonałym dowodem jest triumf w prestiżowym turnieju WTA 1000 w katarskiej Dausze. Od początku obecnego sezonu zaledwie dwie rywalki znalazły sposób na pokonanie czeskiej tenisistki, a mianowicie Białorusinka Aryna Sabalenka podczas zmagań w Brisbane oraz Coco Gauff na kortach wielkoszlemowego Australian Open.

Iga Świątek musi przygotować się na wyjątkowo wymagającą przeprawę w rywalizacji o awans do ćwierćfinału kalifornijskiego turnieju. Chociaż dotychczasowa historia bezpośrednich konfrontacji wyraźnie przemawia na korzyść tenisistki z Raszyna, która prowadzi w bilansie 4-1, to zwycięstwa nad czeską zawodniczką niemal zawsze przychodziły Polce z najwyższym trudem i po wyrównanej batalii. Zapytana przez dziennikarzy o nadchodzący środowy pojedynek, Iga Świątek wprost przyznała, że czeka ją niezwykle wyczerpujący bój na amerykańskich kortach, a przy okazji pokusiła się o niespodziewane porównanie swojej najbliższej rywalki do utytułowanego Rogera Federera.

- Bilans naszej rywalizacji może być po mojej stronie, ale pamiętam wszystkie te mecze, które z nią grałam. Czasem byłam w tyle, przegrywałam w trzecim secie. To niesamowita zawodniczka i większość naszych meczów była naprawdę wyrównana. To będzie trudne i jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam z nią grać. Lubię też oglądać Karolinę. Po prostu miło patrzeć na kogoś, kto gra tak mądrze i tak płynnie. Ona jest jak kobieca wersja Rogera - stwierdziła Iga Świątek.

Rewanż Świątek na Marii Sakkari przed starciem z czeską tenisistką

Awans do czwartej rundy rywalizacji na prestiżowych kortach w Kalifornii został przypieczętowany przez polską tenisistkę pewnym triumfem 6:3, 6:2 nad doświadczoną Marią Sakkari. Zrewanżowała się greckiej zawodniczce za bolesną porażkę poniesioną w poprzednim miesiącu. Podczas lutowej imprezy rangi WTA rozgrywanej w Dausze to właśnie reprezentantka Sakkari okazała się lepsza po niezwykle zaciętym, trzysetowym boju (6:2, 4:6, 5:7).

- Myślę, że po prostu wyciągnęłam wnioski z tego meczu w Dausze i cieszę się, że udało mi się wprowadzić pewne poprawki - analizowała Iga Świątek. - Serwowałam lepiej. Return też był celny. Pamiętam, że w Dausze czasem źle trafiałam i nie uderzałam czysto. Dzisiaj naprawdę czułam się swobodnie, żeby naciskać Marię. Po prostu miałam dobre wyczucie czasu - dodała.

