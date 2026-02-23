12 lat starszy i po rozwodzie. Doda miała problem z wiekiem Majdana. Bała się iść z nim do łóżka!

Doda i Radosław Majdan, choć od ich rozwodu minęło 18 lat, na stałe zapisali się na kartach historii polskiego show-biznesu jako jedno z najpopularniejszych i najbarwniejszych małżeństw. Piosenkarka wpadła w oko piłkarzowi, gdy była uczestniczką reality-show "Bar". Jej bezpośredniość i błyskotliwość zrobiły na nim takie wrażenie, że poprzez kolegę umówił się z debiutującą wokalistką Virgin. Szybko wpadli sobie w oko. Doda rozpisywała się na swoim blogu o miłości do Radosława, a gdy powróciła do "Baru", ten regularnie pojawiał się w nim jako gość, a każde jego wejście budziło wielkie emocje u widzów i pozostałych uczestników. Pobrali się w tajemnicy, ale swojego życia prywatnego i intymnych chwil nie udało im się zatrzymać jedynie dla siebie. W pewnym momencie małżeństwem Dody i Radosława Majdana żyli wszyscy. Pojawiali się razem na imprezach branżowych, pozowali do magazynów czy udzielali wywiadów. Dopiero po latach w rozmowie z Eską piosenkarka wyjawiła, że początkowo miała spory problem z różnicą wieku, jaka dzieliła ją i jej pierwszego męża. Gdy się poznali, ona była jeszcze nastolatką, a on rozwiedzionym trzydziestolatkiem.

Zobacz też: Doda zakpiła z Majdana. "To nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia"

DODA: Każdy na moim miejscu odebrałby sobie życie. Wszyscy na mnie żerują

Doda o Majdanie. Bała się iść z nim do łóżka!

Doda i Radosław Majdan poznali się w 2003 roku. Piosenkarka miała wówczas 19 lat, a jej ukochany 31. Dla Rabczewskiej, która do tej pory miała partnerów w swoim wieku, to był ogromny szok. Jak wyjawiła w rozmowie z Eską, Majdan wydawał jej się wówczas zbyt dojrzały.

Ja byłam w szoku. Dla mnie osoba 33-letnia, gdy ja miałam 20 lat, to był człowiek idący do trumny. Zaznaczam, że to była osoba 10 lat młodsza ode mnie teraz. To była geriatria. Byłam zszokowana. Jak ja mam pójść z nim do łóżka? Przecież on się rozsypie, bo ma 33 lata! To był dla mnie szok, bo miałam przed nim chłopaka w swoim wieku - wyznała w rozmowie z Eską.

Dopytana o to, jak udało jej się zracjonalizować tę różnicę wieku, uszczypliwie podkreśliła, iż Majdan dorównywał jej mentalnie.

Ta różnica sama się zatarła, bo mentalnie miał 19 lat - powiedziała ze śmiechem.