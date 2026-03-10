Natsu i Lexy Chaplin na zapleczu "Tańca z Gwiazdami". Dawne rywalki z oktagonu znów razem

Natalia Karczmarczyk przyciąga uwagę fanów telewizyjnego formatu , chociaż eksperci dość surowo oceniają jej umiejętności choreograficzne.

Obie celebrytki mierzyły się wcześniej podczas gal freak fightowych, gdzie zanotowały po jednym triumfie w bezpośrednich starciach.

Natsu i Lexy Chaplin za kulisami programu "Taniec z Gwiazdami"

Natalia Karczmarczyk budziła ogromne emocje na długo przed swoim premierowym wejściem na telewizyjny parkiet. Sympatycy popularnej zawodniczki freak fightowej otwarcie wróżyli jej zwycięstwo w formacie rozrywkowym Polsatu. Influencerka chętnie dzieliła się z obserwatorami materiałami z wyczerpujących prób, które pokazywały, jak świetnie Natsu rozumie się z choreografem Wojciechem Kuciną. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała oczekiwania, a dwa pierwsze układy absolutnie nie zachwyciły pod kątem technicznym. Surowe noty przyznane przez panel sędziowski wywołały spore kontrowersje w sieci po emisji drugiego odcinka wiosennej ramówki. Z krytycznymi werdyktami ekspertów stanowczo nie zgadzali się zarówno oddani fani celebrytki, jak i znane postaci polskiego show-biznesu, w tym chociażby aktorka Julia Wieniawa. Mimo ewidentnych braków w warsztacie tanecznym influencerka nadal bez problemu elektryzuje telewizyjną publiczność. Podczas realizacji ostatniego epizodu atmosferę dodatkowo podgrzała obecność Lexy Chaplin, która aktywnie wspierała koleżankę na zapleczu studia, stając się głównym tematem wszystkich zakulisowych dyskusji.

Natsu dostała 2 od Pavlović. Maserak chłodno ocenił jej umiejętności

Dawny konflikt Natsu i Lexy Chaplin na galach High League

Niewiele osób ma dziś w pamięci fakt, że obie gwiazdy internetu jeszcze niedawno toczyły ze sobą zacięte boje w klatce. Ich sportowe konfrontacje przyciągały przed ekrany tłumy widzów, a same zawodniczki krzyżowały rękawice dwukrotnie. Podczas premierowej odsłony gali High League triumfowała obecna uczestniczka tanecznego show, wygrywając przez decyzję arbitrów. Z kolei w rewanżowym pojedynku na czwartej edycji tego samego wydarzenia zwycięstwo na punkty odniosła ostatecznie Lexy Chaplin. W tamtym czasie relacje między influencerkami były bardzo napięte i obfitowały we wzajemne złośliwości. Wspólne pojawienie się na planie telewizyjnej produkcji udowadnia jednak, że topór wojenny został zakopany. Fani zaczęli nawet głośno spekulować, czy w kolejnym sezonie programu Polsatu w roli tancerki nie zadebiutuje właśnie dawna rywalka Natalii.

