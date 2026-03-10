Agata Załęcka skradła show na premierze. Zrobiła to mimo czułości Kaczorowskiej i Rogacewicza

Agata Załęcka skradła show na premierze Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

W poniedziałek, 9 marca, zaprezentowano sztukę "Siedem", gdzie na scenie brylują Agnieszka Kaczorowska oraz Marcin Rogacewicz.

Na widowni zasiadła między innymi Agata Załęcka, która słynie nie tylko z aktorstwa, ale też z wybitnych osiągnięć w nurkowaniu.

Choć gwiazdy "Tańca z Gwiazdami" chętnie okazywały sobie miłość w blasku fleszy, to właśnie sportsmenka zgarnęła najwięcej spojrzeń zgromadzonych gości.

Zawodowa ścieżka Agaty Załęckiej jest pełna niespodzianek i zwrotów akcji. Widzowie poznali ją przed laty jako charyzmatyczną artystkę legendarnego Kabaretu Moralnego Niepokoju, a jej warsztat potwierdza dyplom z 2008 roku, kiedy to ukończyła Warszawską Szkołę Filmową z tytułem aktora dramatu. Dziś fani telewizji cenią ją za rolę komisarz Agaty Rychlik w popularnej "Dzielnicy strachu", jednak gwiazda ma na koncie coś jeszcze. To utytułowana, ośmiokrotna rekordzistka naszego kraju w głębokościowym freedivingu, czyli ekstremalnym nurkowaniu na wstrzymanym oddechu. Nic dziwnego, że utalentowana artystka i sportsmenka regularnie gości na branżowych imprezach. W poniedziałek, 9 marca, uświetniła swoją obecnością premierę sztuki "Siedem", w której główne role grają Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Na czerwonym dywanie pozowali również tacy celebryci jak Dominika Gwit, Anna Korcz, Emilia Dankwa, Katarzyna Sowińska, Karolina Nowakowska, Rafał Maserak, Jakub Kucner, Stanisław Banasiuk oraz Marzena Rogalska. Mimo tej plejady sław, to właśnie fenomenalna sylwetka Załęckiej, odzianej w doskonale skrojony jeansowy komplet, przyćmiła wszystkich zebranych.

Zakochani Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska w cieniu wybitnej polskiej sportsmenki

Relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza od dawna rozgrzewa media plotkarskie. Oboje mają za sobą poważne życiowe przejścia oraz rozpad wieloletnich związków, o których szeroko dyskutowano w prasie. Ich uczucie rozkwitło na oczach całej Polski podczas udziału w telewizyjnym hicie "Taniec z Gwiazdami". To właśnie tam, odpowiadając na wścibskie pytanie Pauliny Sykut-Jeżyny, przypieczętowali swój związek namiętnym pocałunkiem przed kamerami. Zakochani nie szczędzili sobie podobnych czułości również podczas premiery na deskach teatru w spektaklu wyreżyserowanym przez Jacka Bończyka. Choć to oni grali tego wieczoru absolutnie pierwsze skrzypce, to pod względem modowym musieli ustąpić miejsca Agacie Załęckiej. Sporsmenka i aktorka udowodniła, że perfekcyjna klasa nie wymaga zbytniej ostentacji i błyszczących dodatków.

