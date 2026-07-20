Bonnie Tyler spocznie w rodzinnych stronach. Znamy szczegóły pogrzebu legendarnej artystki

Śmierć Bonnie Tyler poruszyła fanów muzyki na całym świecie. Wykonawczyni przebojów "Total eclipse of the heart" czy "Holding out for a hero" odeszła w wieku 75 lat, nie mając w planach zakończenia kariery zawodowej. Niestety, ostatnie tygodnie spędziła w ciężkim stanie w szpitalu po operacji, którą musiała przejść w trybie pilnym. Dziś znamy już szczegóły pogrzebu gwiazdy, zaplanowanego na blisko półtora miesiąca po jej śmierci.

Bonnie Tyler nie żyje. Piosenkarka miała 75 lat

Artystka zmarła 8 lipca w szpitalu w Faro. Właśnie w tej portugalskiej miejscowości spędzała wiele radosnych chwil z mężem Robertem, z którym była związana przez ponad 50 lat. Bonnie Tyler nie myślała o emeryturze. Mimo wielu osiągnięć zawodowych stale chciała dawać radość fanom i planowała powrót na scenę w maju br. Pod koniec kwietnia pilnie trafiła na blok operacyjny ze względu na chorobę jelit. Lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej, a jak przekazali wdzięczni za okazywane wsparcie bliscy artystki - mimo wybudzenia jej stan dalej był ciężki.

Gwiazda spocznie w rodzinnej Walii. Pogrzeb ponad miesiąc po śmierci

Dziś już wiemy, że mieszkańcy rodzinnych stron Bonnie Tyler będą mogli złożyć jej hołd w sobotę, 15 sierpnia. To oznacza, że uroczystości zaplanowano na ponad miesiąc po śmierci gwiazdy. Około godziny 15:15 czasu lokalnego trumna z ciałem artystki wyruszy z domu pogrzebowego i przejedzie przez Newton Road w Mumbles; to właśnie tam krewni Tyler zapraszają jej fanów, by mogli się zebrać i złożyć jej hołd. Zgodnie z dawnymi tradycjami, przez cały weekend trumna będzie wystawiona dla najbliższych w domu rodzinnym.

Nabożeństwo odbędzie się zaś w katedrze w Swansea w poniedziałek, 17 sierpnia, w samo południe. Priorytetowo traktowani będą członkowie rodziny i przyjaciele Bonnie Tyler, jednak udostępnione zostaną też miejsca dla fanów. Na oficjalnej stronie internetowej www.bonnietyler.com będzie można oglądać transmisję. Następnie, około 13:20 karawan przejedzie przez Skewen, gdzie piosenkarka przyszła na świat w 1951 roku. Dalsza część uroczystości będzie już ściśle prywatna, z udziałem wyłącznie najbliższych zmarłej.

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Rodzina Bonnie Tyler ma ważną prośbę

Za pośrednictwem domu pogrzebowego pogrążeni w żałobie bliscy artystki poprosili, by fani nie przynosili kwiatów. Zamiast nich mogą wpłacić symboliczne cegiełki na rzecz dwóch miejsc, które przez wiele lat Bonnie Tyler wspierała jako patronka. Pierwszym z nich jest szpital dziecięcy Noah's Ark Children's Hospital for Wales w Cardiff, a drugim - walijska fundacja wspierająca pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, Cerebral Palsy Cymru.

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