Bonnie Tyler spocznie w rodzinnych stronach. Znamy szczegóły pogrzebu legendarnej artystki

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-20 9:15

Bonnie Tyler zmarła 8 lipca w wyniku poważnej choroby. Legenda brytyjskiej muzyki przez kilka tygodni przebywała w szpitalu w Portugalii, gdzie przeszła pilną operację. Ponad miesiąc po odejściu piosenkarki odbędą się złożone uroczystości pożegnalne, podczas których jej fani oraz mieszkańcy południowej Walii złożą jej hołd. Oto szczegóły.

Śmierć Bonnie Tyler poruszyła fanów muzyki na całym świecie. Wykonawczyni przebojów "Total eclipse of the heart" czy "Holding out for a hero" odeszła w wieku 75 lat, nie mając w planach zakończenia kariery zawodowej. Niestety, ostatnie tygodnie spędziła w ciężkim stanie w szpitalu po operacji, którą musiała przejść w trybie pilnym. Dziś znamy już szczegóły pogrzebu gwiazdy, zaplanowanego na blisko półtora miesiąca po jej śmierci.

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Artystka zmarła 8 lipca w szpitalu w Faro. Właśnie w tej portugalskiej miejscowości spędzała wiele radosnych chwil z mężem Robertem, z którym była związana przez ponad 50 lat. Bonnie Tyler nie myślała o emeryturze. Mimo wielu osiągnięć zawodowych stale chciała dawać radość fanom i planowała powrót na scenę w maju br. Pod koniec kwietnia pilnie trafiła na blok operacyjny ze względu na chorobę jelit. Lekarze wprowadzili ją w stan śpiączki farmakologicznej, a jak przekazali wdzięczni za okazywane wsparcie bliscy artystki - mimo wybudzenia jej stan dalej był ciężki.

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Gwiazda spocznie w rodzinnej Walii. Pogrzeb ponad miesiąc po śmierci

Dziś już wiemy, że mieszkańcy rodzinnych stron Bonnie Tyler będą mogli złożyć jej hołd w sobotę, 15 sierpnia. To oznacza, że uroczystości zaplanowano na ponad miesiąc po śmierci gwiazdy. Około godziny 15:15 czasu lokalnego trumna z ciałem artystki wyruszy z domu pogrzebowego i przejedzie przez Newton Road w Mumbles; to właśnie tam krewni Tyler zapraszają jej fanów, by mogli się zebrać i złożyć jej hołd. Zgodnie z dawnymi tradycjami, przez cały weekend trumna będzie wystawiona dla najbliższych w domu rodzinnym.

Nabożeństwo odbędzie się zaś w katedrze w Swansea w poniedziałek, 17 sierpnia, w samo południe. Priorytetowo traktowani będą członkowie rodziny i przyjaciele Bonnie Tyler, jednak udostępnione zostaną też miejsca dla fanów. Na oficjalnej stronie internetowej www.bonnietyler.com będzie można oglądać transmisję. Następnie, około 13:20 karawan przejedzie przez Skewen, gdzie piosenkarka przyszła na świat w 1951 roku. Dalsza część uroczystości będzie już ściśle prywatna, z udziałem wyłącznie najbliższych zmarłej.

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Za pośrednictwem domu pogrzebowego pogrążeni w żałobie bliscy artystki poprosili, by fani nie przynosili kwiatów. Zamiast nich mogą wpłacić symboliczne cegiełki na rzecz dwóch miejsc, które przez wiele lat Bonnie Tyler wspierała jako patronka. Pierwszym z nich jest szpital dziecięcy Noah's Ark Children's Hospital for Wales w Cardiff, a drugim - walijska fundacja wspierająca pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, Cerebral Palsy Cymru.

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