Olga Kalicka z dziećmi na Majorce. Tydzień w tym luksusowym hotelu kosztuje majątek!

Olga Kalicka z dziećmi na Majorce. Baseny, zjeżdżalnie i pyszne jedzenie

Olga Kalicka wyjechała na wakacje z rodziną i chętnie dzieli się kadrami z urlopu w mediach społecznościowych. Aktorka przebywa w luksusowym ośrodku na Majorce, który doskonale sprawdza się podczas wyjazdu z dwojgiem maluchów. Przypomnijmy, że artystka ma 6-letniego syna Aleksa oraz urodzoną w maju 2025 roku córkę Anielę. Ze względu na dużą różnicę wieku dzieci, gwiazda musiała wybrać miejsce urlopu, które sprosta zupełnie różnym potrzebom maluchów.

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To nie są wakacje, na których odpoczywamy od dzieci. To są wakacje, które przeżywamy razem z nimi. Jest mnóstwo śmiechu, niekończące się zjazdy do basenu, spontaniczne spacery na plażę i wschody słońca oglądane w piżamach. Są też wieczory, kiedy padamy ze zmęczenia szybciej niż dzieci. Ale właśnie takie wspomnienia chcemy z nimi tworzyć. Przy wyborze miejsca najbardziej zależy nam na tym, żeby dzieci miały przestrzeń do zabawy, a my nie musieliśmy każdego dnia organizować im atrakcji. Wodne place zabaw, baseny, sala zabaw, plaża tuż obok i świetne jedzenie sprawiają, że możemy po prostu być razem i cieszyć się tym czasem. Takie wyjazdy przypominają mi, że rodzinne wakacje nie muszą być idealne, żeby były piękne - napisała gwiazda na swoim profilu na Instagramie.

Ile kosztują wczasy w hotelu Olgi Kalickiej na Majorce?

Obiekt, w którym zatrzymała się aktorka, znajduje się przy szerokiej i piaszczystej plaży. Goście mają do dyspozycji aż siedem basenów, wodne zjeżdżalnie, strefę SPA z masażami, całodobową kawiarnię i różnorodne animacje. Wczasowicze mogą uprawiać sporty wodne, żeglować oraz nurkować. Dodatkowo płatne są jednak parasole i leżaki na plaży.

Odpoczynek w tak ekskluzywnym obiekcie wymaga głębokiego portfela. Tygodniowe wczasy all inclusive z przelotami dla czteroosobowej rodziny w sezonie wakacyjnym to koszt około 35 tysięcy złotych. Ostateczna cena zależy od biura podróży, daty wylotu i wybranego lotniska i może wynosić od 32 do nawet 54 tysięcy złotych. Znacznie taniej jest po sezonie – we wrześniu podobny wyjazd można zarezerwować za około 15 tysięcy złotych. Warto dodać, że relacja Olgi Kalickiej z hiszpańskiego resortu powstała w ramach współpracy reklamowej.

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