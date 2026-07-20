Influencerka i jej partner zamordowani? Znaleziono ich ciała z ranami postrzałowymi

Ostatnie chwile influencerki były koszmarem? Śledczy badają tajemniczą śmierć

Brazylijska twórczyni internetowa i performerka, Ulissias Marcelli, cieszyła się sporą popularnością. Jej profil obserwowało ponad 20 tysięcy osób, które podziwiały jej gotyckie stroje i ogniste pokazy. Niedługo przed tragicznymi wydarzeniami organizatorzy Rock Gaya ogłosili ją jako prowadzącą jeden z kluczowych muzycznych eventów w okolicy. Zaledwie kilkanaście godzin później musieli poinformować o jej niespodziewanej śmierci.

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Makabryczny finał życia znanej influencerki. Miała tylko 30 lat

Zwłoki 30-latki oraz Viníciusa Souzy de Carvalho, jej 28-letniego partnera, odkryto na poboczu drogi nieopodal Porto Seguro w prowincji Bahia. Z doniesień lokalnych dziennikarzy wynika, że makabrycznego odkrycia dokonał pracownik fizyczny, który od razu wezwał policję.

Funkcjonariusze potwierdzili śmiertelne postrzały u obu ofiar. Sprawa od samego początku jest prowadzona jako śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa.

Pierwsze dowody mogą sugerować, że ofiary zostały uprowadzone i siłą przetrzymywane. Policjanci badają również wątek ewentualnych powiązań z lokalnymi gangami narkotykowymi. Do tej pory jednak żadne z tych ustaleń nie doczekało się oficjalnego potwierdzenia, a działania śledczych są w toku.

Wiadomość o tragicznej śmierci Ulissias natychmiast rozeszła się w sieci. Przedstawiciele Rock Gaya opublikowali emocjonalny komunikat, choć zaledwie dobę wcześniej potwierdzili jej rolę jako konferansjerki wydarzenia zaplanowanego na 25 lipca.

Popularność Ulissias Marcelli w internecie rosła systematycznie. Na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieliła się zdjęciami w mrocznych, gotyckich stylizacjach, zyskując grono wiernych fanów. Zajmowała się również performansem, organizując pokazy, w których łączyła choreografię z niebezpiecznymi akrobacjami z ogniem. Jak podają brazylijskie źródła informacyjne, influencerka wywodziła się z Porto Seguro i pozostawiła 13-letniego syna. Jej ostatnie posty w mediach społecznościowych zalały pełne bólu komentarze obserwatorów.

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