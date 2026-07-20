Marcin Hakiel i Dominika Serowska wybrali imię dla drugiego dziecka. Jest wyjątkowe

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Dominika Serowska po raz pierwszy opowiedziała tak otwarcie o swojej drugiej ciąży. Partnerka Marcina Hakiela w rozmowie z „Super Expressem” zdradziła szczegóły wyboru imienia dla nienarodzonego dziecka oraz opisała, jak znosi ten szczególny czas.
Czuję się lepiej, chociaż początki tej ciąży nie były łatwe, mówiąc bardzo dyplomatycznie 🙂 mdłości ustały
– przekazała dziennikarce „Super Expressu”.
Dominika Serowska o ciążowych dolegliwościach i ruchach dziecka
Zapytana o aktywność malucha, Serowska przyznała, że odczuwa już jego ruchy. Według jej relacji, kopnięcia rekompensują wszelkie wcześniejsze ciążowe dolegliwości i przynoszą wiele radości.
Maluch wierci się już coraz mocniej, wiadomo, te ruchy są bardzo urocze i wzruszające.
Gwiazda poinformowała, że decyzja w sprawie imienia dla drugiej pociechy została już podjęta wspólnie z Marcinem Hakielem. Wybór po raz kolejny ma być niebanalny. Serowska w swoim charakterystycznym stylu wyjaśniła powody takiej decyzji.
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Serowska i Hakiel wybrali nietypowe imię dla drugiego dziecka
Jeśli chodzi o imię, jest już wybrane, jak zawsze nietuzinkowe, bo nie chcę, żeby moje dziecko nazywało się jak pół żłobka, przedszkola, czy szkoły, no i ludzie będą mieli co komentować.
Wszystko wskazuje na to, że para wie już, jakiej płci będzie ich drugie dziecko. Na ten moment nie zamierzają jednak dzielić się tą informacją z mediami i fanami.
A to pozostawiamy na ten moment dla siebie.
Partnerka Hakiela żartuje z opieki nad starszym synem
Serowska chętnie wchodzi w interakcje z obserwatorami na Instagramie. Podczas ostatniej sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) z humorem odnosiła się nawet do tych najbardziej zaskakujących wiadomości. Jeden z internautów zapytał o plany dotyczące opieki nad starszym synem po narodzinach rodzeństwa.
Czy planujecie starszaka zostawić w domu gdy będzie się miało dziecko urodzić? Planowaliśmy wysłać go do Uzbekistanu, żeby już zaczął trenować boks -
– napisała żartobliwie. Następnie sprostowała, że kwestia żłobka dla Romeo nie jest jeszcze przesądzona.
A jeśli pyta Pani o żłobek to zobaczymy.
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