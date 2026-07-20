Turniej ATP w Estoril. Zaskakująca porażka Polaka już na starcie

Szybkie pożegnanie z turniejem w Portugalii

Rozstawieni z najwyższym numerem Jan Zieliński oraz Brytyjczyk Luke Johnson nie zaliczą występu w Estoril do udanych. Polsko-brytyjski debel przegrał z Francuzami Titouanem Droguetem i Kyrianem Jacquetem. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:7 (3-7), 1:6 na niekorzyść faworytów.

Pierwszy set był niezwykle wyrównany i o jego losach musiał zadecydować tie-break. W decydującym momencie to rywale okazali się lepsi, wygrywając tę partię. W drugim secie dominacja francuskiego duetu nie podlegała już żadnej dyskusji.

Kto reprezentował Polskę w Estoril?

Jan Zieliński był jedynym polskim tenisistą, który wziął udział w tegorocznej edycji portugalskiej imprezy. Kibice liczyli na długi udział naszego reprezentanta w zawodach, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozstawienie z numerem jeden. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna dla polsko-brytyjskiej pary.

Po szybkiej porażce w pierwszej rundzie, polski zawodnik musi skupić się na kolejnych wyzwaniach w kalendarzu ATP. Turniej w Estoril kontynuowany jest bez udziału biało-czerwonych, a francuscy pogromcy Zielińskiego awansowali do kolejnej fazy rozgrywek deblowych.