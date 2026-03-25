Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła Marcina Rogacewicza. Ten szczegół na urodzinowym torcie zastanawia

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie schodzą ze świecznika

Agnieszka Kaczorowska (33 l.) oraz Marcin Rogacewicz (46 l.) stanowią obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w rodzimym show-biznesie. Ich pierwsze fotografie w duecie ujrzały światło dzienne w lutym minionego roku. Mimo że na początku unikali wypowiedzi na temat relacji, fotoreporterzy kilkukrotnie uchwycili ich na okazywaniu sobie czułości. Oficjalne potwierdzenie związku nastąpiło w premierowym odcinku 17. odsłony "Tańca z Gwiazdami". Od tamtej pory nieustannie wzbudzają zainteresowanie mediów.

Od wielu miesięcy para dzieli ze sobą niemal każdy moment, zarówno na polu zawodowym, jak i w życiu prywatnym. Choć ich przygoda w wyścigu po Kryształową Kulę zakończyła się nieoczekiwanie szybko, błyskawicznie zaangażowali się we wspólne przedsięwzięcia. Wystąpili razem w słuchowisku "Zbój - zemsta Janosika", w którym Marcin Rogacewicz użyczył głosu głównemu bohaterowi, a Agnieszka Kaczorowska zagrała jego wybrankę, Marynę.

Mają na koncie także poprowadzenie koncertu z okazji Walentynek na antenie TVP. Niedługo po pożegnaniu z parkietem "Tańca z Gwiazdami" ogłosili start ogólnopolskiej trasy z własnym projektem tanecznym. Ich spektakl zatytułowany "Siedem" zadebiutował na deskach całkiem niedawno, a duet przygotowuje się do kolejnych występów. Wydaje się, że to dopiero wstęp, gdyż para świetnie zdaje sobie sprawę z tego, jak przekuć uczucie w sukces zawodowy.

Marcin Rogacewicz świętuje. Uwagę przykuł jeden napis na torcie

Dzień 25 marca to dla Marcina Rogacewicza czas świętowania 46. urodzin. Oczywiście obchody te odbywają się w obecności jego partnerki. Na początku Agnieszka Kaczorowska podzieliła się relacją ze wspólnego posiłku.

Bądź zawsze tak szczęśliwy - napisała aktorka przy zdjęciu partnera. Ten odwdzięczył jej się udostępnieniem relacji, do której dodał krótko: Dziękuję, Mała.

Okazuje się, że aktorka znana z serialu "Klan" zaplanowała coś więcej niż tylko urodzinowy obiad. Podczas przejażdżki po leśnych ścieżkach wręczyła solenizantowi specjalnie przygotowany tort!

Niech Twoje piękne serce zawsze będzie spokojne i kochane. Marcin Rogacewicz… dziś tak jak lubisz najbardziej. W ciszy. W naturze. Bez pędu - napisała pod ich wspólnym zdjęciem.

Wypiek udekorowano motywami instrumentów muzycznych oraz niewielką kartką z pytaniem: "co dalej?". Może to być subtelna wskazówka dotycząca nowego, ukrywanego jeszcze projektu. Z drugiej strony, niewykluczone, że Kaczorowska chciała w ten sposób osłodzić aktorowi niełatwe wieści o przerwaniu jego pracy dla TVP.

