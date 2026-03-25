Marcin Rogacewicz znika z popularnego serialu TVP. Aktor stracił pracę w dniu urodzin?!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą medialną parę

Trzydziestoletnia Agnieszka Kaczorowska oraz 46-letni Marcin Rogacewicz wzbudzają ogromne emocje w polskim show-biznesie. W minionym roku zakochani długo ukrywali swoją relację, aby ostatecznie potwierdzić krążące doniesienia podczas pierwszego odcinka siedemnastej odsłony programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Mimo że para dość szybko pożegnała się z telewizyjnym formatem, oboje mają obecnie pełne ręce roboty.

Zdecydowanie jaśniej w tym duecie błyszczy Agnieszka Kaczorowska, która występuje przed kamerami od najmłodszych lat. Jej partner ma w swoim dorobku występy w znanych telenowelach, jednak to właśnie u boku tancerki zyskał największy rozgłos w mediach. Wcześniej widzowie kojarzyli przystojnego artystę przede wszystkim z postacią doktora Przemysława Zapały z hitowej produkcji "Na dobre i na złe".

W 2024 roku aktor dołączył do obsady produkcji Telewizji Polskiej, stając się nowym partnerem tytułowego psa w serialu "Komisarz Alex". Zgodnie z najnowszymi informacjami, rola Pawła Kozery przechodzi jednak do historii. Jak donosi serwis Pudelek, dokładnie w dniu 46. urodzin artysty zapadła decyzja o zakończeniu jego współpracy z popularnym kryminałem.

Marcin Rogacewicz traci rolę w serialu Komisarz Alex

Już w minionym roku czas ekranowy aktora uległ zauważalnemu skróceniu, co było bezpośrednio powiązane z jego udziałem w programie "Taniec z Gwiazdami". Obecne kroki podjęte przez producentów serialu również wynikają z artystycznych ambicji gwiazdora. Marcin Rogacewicz i jego partnerka ruszyli w ogólnopolską trasę ze swoim autorskim przedstawieniem pod tytułem "Siedem", co drastycznie ograniczyło jego dyspozycyjność na planie zdjęciowym w Warszawie.

W odcinku, który widzowie zobaczą 18 kwietnia, u boku Alexa pojawi się nowy opiekun. Produkcja zdecydowała się na taką zmianę ze względu na inne zobowiązania Marcina Rogacewicza, a konkretnie jego spektakl "Siedem". Rozstanie odbyło się w przyjaznej atmosferze - Paweł Kozera, którego grał, nie umrze, tylko wyjedzie z Warszawy. Czy kiedyś wróci? Na to raczej nikt się nie nastawia - przekazał informator Pudelka.

Kryminalna produkcja "Komisarz Alex" od lat zmaga się z dużą rotacją w głównej obsadzie. W ciągu piętnastu lat istnienia formatu, u boku czworonożnego detektywa wystąpiło aż sześciu różnych funkcjonariuszy. Stanowisko to zajmowali chronologicznie: Jakub Wesołowski (sezony 1–3), Antoni Pawlicki (sezony 4–9), Krystian Wieczorek (sezony 10–19), Wojciech Czerwiński (sezony 19–23), Jacek Knap (sezony 23–25) oraz Marcin Rogacewicz (sezony 25-26). Nowym partnerem psa zostanie teraz Karol Dziuba, którego widzowie znają między innymi z kinowej produkcji "Sami swoi. Początek".

34

Sonda Czy wybierzesz się na spektakl "7" z udziałem Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza? Tak Nie Jeszcze nie wiem