MŚ 2026. Jens Castrop z podwójnym obywatelstwem w kadrze Korei Południowej. Co to oznacza dla mundialu?

Powołanie Jensa Castropa na MŚ 2026

Selekcjoner Hong Myung-bo ogłosił w sobotę 26-osobową kadrę Korei Południowej na nadchodzące Mistrzostwa Świata 2026. Wśród powołanych znalazł się Jens Castrop, urodzony w Niemczech pomocnik, którego obecność w drużynie narodowej ma historyczne znaczenie. Jest on pierwszym piłkarzem z podwójnym obywatelstwem, który będzie reprezentował Republikę Korei na tym globalnym turnieju, co podkreśla ewolucję polityki sportowej kraju. Castrop, syn Niemca i Koreanki, na co dzień występuje w klubie Borussia Moenchengladbach.

Jens Castrop ma za sobą występy w niemieckich młodzieżowych reprezentacjach, broniąc barw kraju urodzenia w niższych kategoriach wiekowych. Jego przejście do koreańskiej drużyny narodowej jako seniora jest znaczące, gdyż pięciokrotnie reprezentował już Koreę Południową. To doświadczenie na arenie międzynarodowej, pomimo wcześniejszych występów dla Niemiec, czyni go cennym nabytkiem dla zespołu. Decyzja o wyborze Korei Południowej na poziomie seniorskim otwiera nowy rozdział w jego karierze.

Kto poprowadzi Koreę Południową na mundialu 2026?

Kluczową postacią i kapitanem koreańskiej kadry na Mistrzostwa Świata 2026 będzie Son Heung-min, wieloletni gwiazdor angielskiego Tottenhamu Hotspur. Doświadczony skrzydłowy może pochwalić się imponującym dorobkiem 54 bramek w 142 występach w drużynie narodowej, co czyni go jednym z najskuteczniejszych strzelców w historii Korei. Jedynie Cha Bum-kun, z 58 golami w 136 meczach z lat 70. i 80., ma na koncie więcej trafień dla reprezentacji. W składzie znaleźli się również inni uznani zawodnicy z europejskich lig.

Do grona powołanych graczy występujących na europejskich boiskach dołączyli Lee Kang-in z Paris Saint-Germain oraz Kim Min-Jae, obrońca Bayernu Monachium. Ich obecność wzmocni kadrę Korei Południowej, która przygotowuje się do swojego jedenastego z rzędu występu na mundialu. Azjatycka drużyna rywalizować będzie w grupie A, gdzie zmierzy się z reprezentacjami Meksyku, Czech i RPA. Turniej rozpocznie się 11 czerwca w USA, Kanadzie i Meksyku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.