Kaczorowska i Rogacewicz nie szczędzili sobie czułości. Aktor nagle dał nura pod krzesło

Czerwony dywan TVP widział już wiele, ale ten wieczór zdecydowanie należał do nich. Choć na imprezie zaroiło się od znanych twarzy, to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podgrzali atmosferę do czerwoności. Aktorski duet zagrał na nosie fotoreporterom, serwując sceny rodem z najlepszej komedii romantycznej, a chemia między nimi była niemal namacalna.

Sceny jak z filmu i tajemnicze nurkowanie

Obserwatorzy nie mieli złudzeń – ta dwójka nie odstępowała się na krok. Gdy na scenie omawiano wiosenną ofertę stacji, oni w kulisach zdawali się być w swoim własnym świecie. Splecione dłonie i bliskość sugerowały, że łączy ich coś więcej niż tylko wspólny scenariusz.

W pewnym momencie zrobiło się jeszcze ciekawiej. Rogacewicz czule objął partnerkę, by chwilę później... zniknąć z pola widzenia. Aktor dosłownie zanurkował pod krzesło, wprawiając Agnieszkę w niekontrolowany śmiech. Czego tam szukał? Tego nie wie nikt, ale trzeba przyznać, że potrafi zadbać o element zaskoczenia w tej medialnej choreografii.

"Co za chemia!", "Ale z nich piękna para!" - szeptali między sobą zebrani na widowni.

Trudno się nie zgodzić z tymi opiniami. Promienne twarze i stylizacje dopracowane w najmniejszym detalu dopełniały obrazka. Artyści wyglądali, jakby byli tam tylko dla siebie, nie szczędząc sobie drobnych, ale wymownych gestów – od poprawiania marynarki, przez odgarnianie włosów, aż po szepty do ucha.

