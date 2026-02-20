Kaczorowska i Rogacewicz nie szczędzili sobie czułości. Aktor nagle dał nura pod krzesło

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-20 16:16

Prezentacja ramówki TVP to zazwyczaj rewia mody, ale tym razem show skradł jeden konkretny duet. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz weszli w rolę pary tak przekonująco, że trudno było oderwać od nich wzrok. Były objęcia, splecione dłonie, a w finale... aktor zniknął pod fotelem. Co tam się właściwie wydarzyło?

Czerwony dywan TVP widział już wiele, ale ten wieczór zdecydowanie należał do nich. Choć na imprezie zaroiło się od znanych twarzy, to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podgrzali atmosferę do czerwoności. Aktorski duet zagrał na nosie fotoreporterom, serwując sceny rodem z najlepszej komedii romantycznej, a chemia między nimi była niemal namacalna.

Zobacz też: Zakochane pary nie szczędziły sobie czułości na imprezie TVP. Miłość wisiała w powietrzu!

Sceny jak z filmu i tajemnicze nurkowanie

Obserwatorzy nie mieli złudzeń – ta dwójka nie odstępowała się na krok. Gdy na scenie omawiano wiosenną ofertę stacji, oni w kulisach zdawali się być w swoim własnym świecie. Splecione dłonie i bliskość sugerowały, że łączy ich coś więcej niż tylko wspólny scenariusz.

Zobacz też: Najgorsze kreacje i modowe porażki na ramówce TVP. Kto wtopił najbardziej?

W pewnym momencie zrobiło się jeszcze ciekawiej. Rogacewicz czule objął partnerkę, by chwilę później... zniknąć z pola widzenia. Aktor dosłownie zanurkował pod krzesło, wprawiając Agnieszkę w niekontrolowany śmiech. Czego tam szukał? Tego nie wie nikt, ale trzeba przyznać, że potrafi zadbać o element zaskoczenia w tej medialnej choreografii.

Zobacz też: Gurłacz o rywalu: "Jak Ronaldo przy Messim". Tak mówi o Miśku!

"Co za chemia!", "Ale z nich piękna para!" - szeptali między sobą zebrani na widowni.

Trudno się nie zgodzić z tymi opiniami. Promienne twarze i stylizacje dopracowane w najmniejszym detalu dopełniały obrazka. Artyści wyglądali, jakby byli tam tylko dla siebie, nie szczędząc sobie drobnych, ale wymownych gestów – od poprawiania marynarki, przez odgarnianie włosów, aż po szepty do ucha.

Tak Kaczorowska i Rogacewicz zachowywali się na ramówce TVP. Najpierw obejmował, a potem nurkował pod krzesło!
Galeria zdjęć 37
Sonda
Agnieszka Kaczorowska czy Maciej Pela. Kogo wybierasz?
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz planują swoje pocałunki w "Tańcu z Gwiazdami"? Prawda wyszła na jaw!
Super Express Google News
agnieszka kaczorowska
Marcin Rogacewicz