Jose Mourinho blisko Realu Madryt. Czy to powrót "The Special One" na Santiago Bernabeu?

Jose Mourinho faworytem do objęcia Realu Madryt

Hiszpańska gazeta "Marca" podała, że Jose Mourinho jest „na 99,9 procent” pewnym kandydatem na kolejnego trenera Realu Madryt. Te doniesienia sugerują, że powrót portugalskiego szkoleniowca na ławkę "Królewskich" jest już niemal przesądzony. Pomimo tych informacji, sam Mourinho podczas piątkowej konferencji prasowej zdementował bezpośrednie kontakty z madryckim klubem w tej sprawie.

W trakcie spotkania z mediami szkoleniowiec oświadczył, że nikt z Realu Madryt nie kontaktował się z nim w sprawie objęcia posady. Dodał również, że w środę została mu przedstawiona oferta przedłużenia kontraktu z Benficą Lizbona, który obowiązuje do czerwca 2027 roku. Mourinho zaznaczył, że propozycja została przekazana jego agentowi, a on sam nie chciał jej analizować ani widzieć.

"Przekazano ją mojemu agentowi, ja sam nie chciałem jej widzieć, analizować" - dodał.

Czy Mourinho wraca do Madrytu?

Portugalska "A Bola" doniosła jednak, że Jose Mourinho podjął już odmowną decyzję w sprawie przedłużenia umowy z Benficą. To może świadczyć o jego otwartości na ponowną pracę w Realu Madryt, gdzie prowadził "Królewskich" w latach 2010-2013. W tym okresie zdobył z nimi mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Hiszpanii, choć jego odejście wiązało się z konfliktem z Ikerem Casillasem.

Mourinho to jeden z najbardziej utytułowanych trenerów w historii piłki nożnej, triumfator Ligi Mistrzów (dwukrotnie), Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Ówczesny i obecny prezes Realu, Florentino Perez, już dawno określił go najlepszym trenerem na świecie. Media spekulują, że to właśnie Perez jest najbardziej zainteresowany powtórnym sprowadzeniem Portugalczyka na Santiago Bernabeu.

"Niektóre kluby mnie kochają (...). W Hiszpanii jest inaczej, niektórzy ludzie mnie nienawidzą, nawet wielu z was w tej sali" - zwrócił się do dziennikarzy na konferencji prasowej po odpadnięciu w półfinale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund.

Niepewna przyszłość prezesa Realu Madryt

Sytuacja w Realu Madryt jest napięta po drugim z rzędu sezonie bez żadnego trofeum i niestabilności w piłkarskiej szatni. W związku z tym, klub oficjalnie ogłosił wybory na prezesa, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla przyszłych decyzji kadrowych. Coraz częściej pojawiają się głosy kwestionujące obecne przywództwo Florentino Pereza, co dodatkowo komplikuje sytuację wokół stanowiska trenera.

Kandydatury na stanowisko prezesa można zgłaszać do 23 maja. Data i miejsce głosowania wśród około 100 tysięcy "socios", czyli zrzeszonych członków klubu, zostaną podane po zgłoszeniu więcej niż jednej kandydatury. Obecnie trenerem "Królewskich" jest Alvaro Arbeloa, który zastąpił Xabiego Alonso, zwolnionego ze swojej funkcji w styczniu bieżącego roku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.