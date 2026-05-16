Viki Gabor żyje z chłopakiem jak z mężem. Dziadek partnera ujawnia ich relację

Viki Gabor ma romskiego męża. Formalnie pozostaje panną

Pod koniec ubiegłego roku internet obiegły sensacyjne doniesienia dotyczące romskiego ślubu Viki Gabor. Całe zamieszanie zapoczątkował film udostępniony przez Bogdana Trojanka, znanego romskiego muzyka i dziadka partnera piosenkarki. Na nagraniu można było dostrzec nastolatkę uczestniczącą w ceremonii odprawianej zgodnie z zasadami Romanipen. Fani byli w szoku, ponieważ 18-letnia gwiazda zazwyczaj bardzo strzeże swojej prywatności i niezwykle rzadko zdradza szczegóły ze swojego życia romantycznego.

Jak szybko ustalono, życiowym partnerem piosenkarki jest Giovani Trojanek. Zgodnie z tradycją Romów, podczas uroczystości mogło dojść do symbolicznego "porwania" panny młodej, co natychmiast wywołało falę spekulacji w internecie. Obserwatorzy próbowali ustalić, czy był to pełnoprawny ślub, czy tylko tradycyjna forma zaręczyn. Sama wokalistka nie zabierała głosu w tej sprawie, a materiały wideo z uroczystości szybko znikały z sieci. Całe zdarzenie wzbudzało ogromne emocje!

Po pewnym czasie Viki Gabor zdecydowała się skomentować sprawę. W rozmowach z mediami zaznaczyła, że nie ma obowiązku spowiadać się ze swojego życia uczuciowego i podkreśliła, że czuje się szczęśliwa. Młoda artystka wytłumaczyła również, że ceremonia faktycznie odbyła się zgodnie z obyczajami romskimi, jednak nie posiadała mocy wiążącej w polskim urzędzie stanu cywilnego. Ostatnio na temat wspólnego życia pary wypowiedział się dziadek Giovaniego.

Żyją jak mąż i żona mimo braku ślubu cywilnego

Niedawno Bogdan Trojanek rozmawiał z Faktem i był pytany o relacje z bliskimi Viki Gabor, jednak starał się unikać tego tematu. Powodem może być fakt, że ojciec piosenkarki mierzy się obecnie z problemami prawnymi, co przyciąga uwagę mediów. Znany muzyk zdradził jednak pewne informacje dotyczące życia swojego wnuka i 18-letniej gwiazdy. Okazało się, że para funkcjonuje jak małżeństwo, mimo że ich związek nie został zalegalizowany przez urzędnika.

U nas to jest proste, jeśli dwoje ludzi jest razem i dzieli życie, to są już mężem i żoną. Według prawa romskiego to małżeństwo. Nie urząd ich połączył, tylko miłość - mówił Trojanek.

Muzyk kontynuował swoją wypowiedź:

Ona ma obowiązki jako żona, a on ma obowiązki jako mąż. Dokument jest potrzebny do spraw urzędowych, ale to nie on ich połączył. Połączyła ich miłość. Miłość do siebie, a nie papier. A jeśli jej nie ma, żaden urząd nie sprawi, że ludzie będą razem. Dzisiaj widzimy, że ludzie mają dzieci, mają dokumenty, śluby kościelne, podpisane zobowiązania, a mimo to się rozstają. Miłość nie musi mieć dokumentu. Ona mieszka w sercu, nie w papierach.

Teraz wielbiciele Viki Gabor muszą cierpliwie czekać na oficjalną uroczystość w urzędzie stanu cywilnego oraz huczne wesele.

