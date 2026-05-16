Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Co dalej z napastnikiem reprezentacji Polski?

Robert Lewandowski ogłasza odejście z klubu

Napastnik reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, poinformował o swojej decyzji dotyczącej opuszczenia FC Barcelony po zakończeniu obecnego sezonu. Ogłoszenie pojawiło się na platformie Instagram, wywołując szerokie zainteresowanie w świecie futbolu. Lewandowski bronił barw katalońskiego klubu od 2022 roku, stając się jednym z kluczowych zawodników w ataku.

Od momentu przyjścia do stolicy Katalonii, Robert Lewandowski był czołową postacią drużyny, odpowiedzialną za zdobywanie bramek i prowadzenie ofensywy. Jego transfer był jednym z głośniejszych w ostatnich latach, a oczekiwania wobec polskiego snajpera były bardzo wysokie. Teraz kibice zastanawiają się, jaki będzie kolejny etap w jego bogatej karierze sportowej.

„Po czterech latach pełnych wyzwań czas na zmiany. Odchodzę z poczuciem, że zadanie zostało wykonane. Trzy tytuły mistrzowskie w cztery sezony” – napisał 37-letni Polak.

Jakie sukcesy Lewandowski osiągnął w Barcelonie?

W trakcie swojej przygody z katalońskim klubem, Robert Lewandowski dołożył do swojej kolekcji kilka cennych trofeów. W barwach FC Barcelony, napastnik wywalczył Puchar Hiszpanii oraz trzy Superpuchary Hiszpanii, co świadczy o jego znaczącym wkładzie w sukcesy drużyny. Jego obecność była kluczowa w wielu ważnych meczach i rozgrywkach.

Pobyt polskiego snajpera w Barcelonie charakteryzował się wysoką skutecznością i profesjonalizmem, co podkreśla jego status jako jednego z najlepszych napastników na świecie. Mimo krótkiego, dwuletniego okresu, Lewandowski zdołał wpisać się w historię klubu swoimi osiągnięciami. Jego odejście otwiera nowy rozdział zarówno dla niego, jak i dla FC Barcelony.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.