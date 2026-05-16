Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Gdzie zagra polski napastnik?

Robert Lewandowski ogłasza odejście z Barcelony

Robert Lewandowski, uznany napastnik reprezentacji Polski, oficjalnie ogłosił swoje odejście z FC Barcelony po zakończeniu obecnego sezonu. 37-letni piłkarz za pośrednictwem swojego konta na Instagramie podsumował cztery lata spędzone w Katalonii, podkreślając poczucie spełnienia postawionych celów i wdzięczność wobec fanów. W tym okresie zdobył z klubem trzy tytuły mistrzowskie.

Lewandowski dołączył do drużyny "Blaugrany" przed sezonem 2022/23, przenosząc się z Bayernu Monachium za kwotę 45 milionów euro, z możliwością doliczenia pięciu milionów euro bonusów. Transfer nastąpił niedługo po tym, jak po raz ósmy zdobył mistrzostwo Niemiec i po raz siódmy został królem strzelców Bundesligi.

Wkład i osiągnięcia w Hiszpanii

W swoim debiutanckim sezonie w hiszpańskiej ekstraklasie Robert Lewandowski okazał się najskuteczniejszym napastnikiem, zdobywając 23 bramki. Chociaż w kolejnych latach jego forma nieco spadła, Polak wciąż miał znaczący wkład w sukcesy klubu, przyczyniając się do zdobycia siedmiu trofeów. Wśród nich znalazły się trzy mistrzostwa kraju, Puchar Hiszpanii oraz trzy Superpuchary Hiszpanii.

Lewandowski w emocjonalnym wpisie podsumował swój pobyt w Katalonii. Skierował podziękowania do osób, które spotkał, oraz do prezesa Joana Laporty, podkreślając szansę przeżycia "niewiarygodnego etapu" kariery. Polski zawodnik podkreślił, że dzięki wspólnemu wysiłkowi Barcelona wróciła na należne jej miejsce. Jego pożegnanie zakończyły słowa: „Visca el Barça. Visca Catalunya”.

„Dziękuję wszystkim, których poznałem w ciągu tych czterech pięknych lat. Szczególne podziękowania dla prezesa Laporty, który dał mi szansę przeżycia tego niewiarygodnego etapu mojej kariery. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya” - zakończył wpis Lewandowski.

Opinia trenera Hansiego Flicka

Trener "Dumy Katalonii", Hansi Flick, wyraził się o Robercie Lewandowskim w samych superlatywach. Niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej potwierdził, że rozmawiał z polskim napastnikiem, który pożegnał się również z całą drużyną. Flick podkreślił jego profesjonalizm i codzienne zaangażowanie na najwyższym poziomie.

Flick zaznaczył, że praca z Lewandowskim była przywilejem, a sam piłkarz stanowi przykład do naśladowania dla młodszych zawodników. Dodał, że chęć zmiany ze strony kapitana reprezentacji Polski jest dobra zarówno dla niego, jak i dla zespołu, umożliwiając "przebudowanie" składu. Ocenił go jako "fantastycznego człowieka i światowej klasy piłkarza".

Bilans występów i pożegnanie z klubem

Według danych serwisu Transfermarkt, Robert Lewandowski rozegrał w barwach Barcelony łącznie 191 meczów o stawkę, w których zdobył imponujące 119 bramek. Klub również oficjalnie pożegnał swojego napastnika, publikując na platformie X wpis: „Przybył jako gwiazda. Odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramką, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach. Culer na zawsze”.

W ostatnich miesiącach rola polskiego napastnika w drużynie FC Barcelony stawała się coraz skromniejsza. W bieżącym sezonie ligowym Robert Lewandowski rozpoczął mecz od pierwszej minuty jedynie 15 razy, a 14-krotnie wchodził na boisko z ławki rezerwowych. W tych 29 występach udało mu się strzelić 13 goli.

Kierunek dalszej kariery Lewandowskiego

Robert Lewandowski nie ogłosił jeszcze oficjalnie, gdzie będzie kontynuował swoją karierę w przyszłym sezonie. Media spekulują na temat różnych potencjalnych kierunków dla polskiego snajpera. Wśród wymienianych opcji pojawiają się ligi takie jak saudyjska, amerykańska (MLS) lub jedna ze słabszych lig europejskich. Decyzja o nowym klubie ma zostać podana w odpowiednim czasie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.