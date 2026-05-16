Bilans Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Ile naprawdę znaczy jego odejście?

Przejście Lewandowskiego do Barcelony i początki

Robert Lewandowski dołączył do "Dumy Katalonii" na początku sezonu 2022/23, przenosząc się z Bayernu Monachium. Polski napastnik miał wówczas 33 lata i był u szczytu formy, mogąc pochwalić się ośmioma tytułami mistrza Niemiec oraz siedmiokrotnym triumfem jako król strzelców Bundesligi. Niedługo przed zmianą barw, po raz drugi w karierze, został uznany najlepszym piłkarzem roku na świecie w plebiscycie FIFA The Best.

Pierwsze miesiące w nowym zespole jednoznacznie wskazywały na utrzymanie wysokiej dyspozycji. Lewandowski zdobył w debiutanckim sezonie 22/23 23 bramki w hiszpańskiej ekstraklasie, stając się najlepszym strzelcem ligi i znacząco przyczyniając się do wywalczenia przez klub mistrzostwa Hiszpanii. W grudniu 2022 roku, w finale Superpucharu Hiszpanii w Rijadzie, zdobył jedną z bramek, pomagając Barcelonie pokonać Real Madryt 3:1 i zdobyć swoje pierwsze trofeum w nowych barwach.

Jakie trofea zdobył Lewandowski w Barcelonie?

Łącznie Robert Lewandowski zdobył w barwach Barcelony siedem trofeów: trzy mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary Hiszpanii oraz jeden Puchar Króla. Ostatnie miesiące w wykonaniu polskiego napastnika nie były już tak udane, co przełożyło się na zmniejszenie jego roli w podstawowym składzie. W obecnym sezonie ekstraklasy zagrał od pierwszej minuty tylko 15 razy, a 14-krotnie wchodził z ławki rezerwowych, zdobywając łącznie 13 bramek w 29 występach ligowych.

Według danych serwisu Transfermarkt, Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie łącznie 191 oficjalnych spotkań. Obejmowały one 132 mecze w La Liga, 38 w Lidze Mistrzów, 12 w Pucharze Hiszpanii, siedem w Superpucharze Hiszpanii oraz dwa w Lidze Europy. Łącznie zdobył 119 bramek, co daje imponującą średnią 0,62 gola na mecz, potwierdzając jego skuteczność na hiszpańskich boiskach.

