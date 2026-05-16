To stylista zdradził o strojach naszej reprezentacji na Eurowizji 2026! Specjalne mankiety na gumkach i inne sztuczki

Szemplińska na Eurowizji 2026

Alicja Szemplińska 12 maja weszła na eurowizyjną scenę i z rozmachem nią zawładnęła! Reprezentantka Polski podczas półfinału Eurowizji 2026 w Wiedniu zaprezentowała utwór "Pray" i od pierwszych sekund przyciągnęła uwagę widzów niezwykle dopracowanym show. Występ był pełen emocji, nowoczesnych efektów wizualnych i mocnego wokalu, z którego Alicja słynie od lat. Wielu fanów konkursu już po jej występie zaczęło pisać w sieci, że Polska może w tym roku powalczyć o naprawdę wysoki wynik.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła także sceniczna stylizacja artystki. Alicja postawiła na zaskakujący kostium utrzymany w ciemnych kolorach i z metalicznym gorsetem, który świetnie współgrał z klimatem utworu i dynamiczną choreografią. Autorką "zbroi" jest słynna Katarzyna Konieczka, która współpracowała m.in. z Dodą, Michałem Szpakiem, a nawet Madonną!

Kostiumograf o strojach Alicji i jej tancerzy. Napracował się, aby było bezpiecznie

Ci, którzy widzieli popisy Szemplińskiej i jej tancerzy w telewizji podczas półfinału Eurowizji, na pewno zwrócili uwagę na stylizacje. Panowie stanowili monumentalne, czarno-białe tło dla silnej, pięknej Alicji, która wyglądała bardzo władczo w srebrzystym gorsecie imitującym odlane w metalu ciało i w obszernych spodniach. Dół stroju gwiazdy był nieco męski i mocny - nie było szpilek, a spodnie wokalistki pasowały do tych noszonych przez tancerzy. Jednak otwarta, sporo odsłaniająca góra pięknie przełamywała męski styl.

Okazuje się, że aby stroje wszystkich członków polskiej ekipy bezproblemowo sprawdziły się podczas występu pełnego choreograficznych wyzwań, trzeba było się natrudzić.

Dominik Więcek, który odpowiada za stroje polskiej reprezentacji podczas Eurowizji 2026, zdradził swoje sekrety i patenty. Łatwo nie było.

"Na patencie" to znaczy jak? To znaczy wykombinować coś w sposób pomysłowy, nietypowy albo znaleźć chałupnicze rozwiązanie jakiegoś problemu. I takie są kostiumy tancerzy, które stworzyłem na Eurowizję. "Na patencie" oznacza też, że nie ma się jakichś możliwości bądź wiedzy, by wykonać coś w sposób standardowy. W związku z czym trzeba kombinować, by coś się udało.

Więcek wytłumaczył, jakie sztuczki musiał zastosować:

I tak na przykład, by rękawy układały się dobrze przy ekstremalnych ruchach tancerzy, są one mocno wydłużone w porównaniu do normalnych mankietów i lepiej układają się w ruchu. Dodatkowo w środku wszyte są gumki, żeby trzymać rękawy w jednym miejscu na ciele. W koszulach wydłużone są też kołnierze, które są przyszyte, żeby nie odstawały. Koszule są zwężane ku dołowi i mają wkłady barkowe robione na zamówienie. Koszule są zszyte w kilku miejscach z gorsetem, a gorsety mają zatrzaski, które połączone są z pasem w talii. Pas ten trochę nawiązuje do smokingów i mody sakralnej. Pasy zrobiłem sam, również na patencie. I na mojej karynie za 200 zł (mowa o maszynie do szycia - dop. aut.), która już nie domaga. Zależało mi na tym, żeby nie było widać na nich żadnych śladów szycia, więc są głównie klejone w związku z czym na lewej stronie... no, nie wyglądają najatrakcyjniej.

To nie koniec! Jak przyznał... Eurowizja gumką stoi.

Spodnie są bardzo długie i lejące, obszerne, ale żeby tancerze się w nich nie zabili, musiałem znaleźć system metoda prób i błędów. I tak oto spodnie są przyczepione do butów systemem gumek. I ogólnie Eurowizja gumką stoi, bo krawaty również są na gumce. (...) Zależało mi na tym, by stworzyć monumentalną sylwetkę tancerzy, męską, ale by nie pokazywać ciała, bo chciałem, by skóra była zarezerwowana tylko dla Alicji i jej siły, kobiecości. Szukałem patentów, by kostium wyglądał monumentalnie i ciężko, ale jednocześnie był elastyczny.

Efekt możecie zobaczyć na zdjęciach i nagraniach z półfinału Eurowizji. Oby w finale Alicja i jej tancerze zaprezentowali się równie dobrze!

PRAY to ja robię, żeby te moje patenty wytrzymały choroegrafię - podsumował kostiumograf w opisie nagrania.

Więcek się napracował, ale stroje robią wrażenie, a żaden tancerz nie ucierpiał!

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

