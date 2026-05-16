Klamka zapadła. Robert Lewandowski oficjalnie ogłasza odejście z Barcelony

Koniec pewnej epoki. Robert Lewandowski żegna się z FC Barceloną

O ostatecznej decyzji i planach na najbliższą przyszłość poinformował sam zainteresowany. Kapitan reprezentacji Polski opublikował w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie, w którym przekazał kibicom informację o odejściu ze struktur katalońskiego klubu zaraz po zakończeniu obecnych rozgrywek.

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce. Visca el Barça. Visca Catalunya"

Robert Lewandowski trafił na Camp Nou z Bayernu Monachium latem 2022 roku, a FC Barcelona zapłaciła za niego około 45 mln euro. W tym czasie trzykrotnie sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii oraz zdobył trzy Superpuchary kraju. W rozgrywkach 2022/23, z dorobkiem 23 bramek, wywalczył koronę króla strzelców La Liga. Łącznie wystąpił w 191 meczach Barcelony, strzelając 119 goli i notując 24 asysty.

Według doniesień portalu WP Sportowe Fakty napastnik może wkrótce przenieść się do Al-Hilal, gdzie mógłby liczyć na zarobki rzędu 90 mln euro rocznie.