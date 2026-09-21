20-letnia żona Filipa Chajzera zmieniła kreację na weselu. W ultrakrótkiej sukience odsłoniła zgrabne nogi i plecy

Ślub Filipa Chajzera i jego 20-letniej ukochanej

W minioną sobotę Filip Chajzer sformalizował swój związek z młodszą partnerką. Mimo krótkiego stażu para postanowiła związać się na resztę życia. Dla prezentera, który przeszedł duchową przemianę, niezwykle istotne było złożenie przysięgi przed ołtarzem. Ceremonia zaślubin Chajzera i 20-letniej Bianki odbyła się w jednym z krakowskich kościołów.

Zakochani ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską w otoczeniu najbliższych. Wśród gości zabrakło wielu znanych twarzy, jednak nie mogło zabraknąć ojca pana młodego – Zygmunta Chajzera, który z radością obserwował syna podczas składania przysięgi. Na ślubie nie pojawiły się natomiast mama i babcia panny młodej, a do Krakowa nie przyjechał również syn Filipa Chajzera ze związku z Małgorzatą Walczak.

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Bianka Chajzer na weselu w odważnej kreacji

Po zakończeniu uroczystości w kościele, nowożeńcy i zaproszeni goście udali się na przyjęcie weselne, które zorganizowano w restauracji w centrum Krakowa. Już wcześniej media donosiły, że Filip Chajzer i Bianka wybrali lokal należący do znajomego prezentera. Tego dnia restauracja była zamknięta dla klientów z zewnątrz, co zapewniło parze młodej prywatność podczas zabawy.

Po złożeniu życzeń i uroczystym obiedzie, para młoda wykonała pierwszy taniec. W trakcie trwania wesela Bianka postanowiła zmienić swoją kreację. Podczas ceremonii zaślubin i początkowej części przyjęcia panna młoda miała na sobie klasyczną suknię projektu Violi Piekut, natomiast druga stylizacja była znacznie bardziej odkryta.

Filip Chajzer uwiecznił na wideo moment, w którym jego żona bawi się na parkiecie z przyjaciółką, prezentując drugą, weselną kreację. 20-latka założyła bardzo krótką sukienkę mini. Zabudowany przód kreacji kontrastował z głębokim dekoltem na plecach. Odważna sukienka podkreśliła smukłe nogi i plecy panny młodej.

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