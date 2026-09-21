Wsyp pół szklanki do komory na proszek. Pleśń i nieprzyjemny zapach z pralki zniknął w mgnieniu oka

Mimo regularnego użytkowania w pralce może pojawić się nieprzyjemny zapach i pleśni. Winne temu są wilgoć oraz zalegające resztki detergentów.

Poznaj sprawdzone, domowe metody, które skutecznie wyeliminują problem, wykorzystując produkty, które z pewnością znajdziesz w swojej kuchennej szafce.

Ten prosty trik przywróci twojej pralce świeżość i sprawi, że ubrania znów będą pachnieć czystością, unikając drogich, specjalistycznych środków.

Skąd bierze się pleśń w pralce?

Pralka ma kontakt z wodą niemal każdego dnia, dlatego wilgotne miejsca długo pozostają narażone na rozwój grzybów. Problem często zaczyna się niewinnie. Najpierw z bębna wydobywa się lekko stęchły zapach, później można zauważyć ciemny nalot na gumowym kołnierzu albo w szufladce na detergenty. Nie bez znaczenia jest też sposób, w jaki korzystamy z urządzenia. Po zakończonym praniu zamknięte drzwiczki zatrzymują wilgoć w środku. Jeśli dodamy do tego częste pranie w niskich temperaturach, we wnętrzu pralki szybko tworzą się warunki idealne do rozwoju pleśni. Co ciekawe, do odświeżenia urządzenia nie zawsze potrzebne są specjalistyczne preparaty. W kuchennej szafce może znajdować się produkty, które przydadzą się również w tym przypadku.

Ta pralka zmieniła życie Polek w PRL-u. Głośna, ciężka i niezawodna

Wystarczy wsypać pół szklanki do przegródki na proszek

Wystarczy wsypać około pół szklanki sody oczyszczonej do przegródki przeznaczonej na proszek do prania. Do komory na płyn do płukania można następnie wlać pół szklanki octu. Takie połączenie może wspomóc usuwanie osadu oraz nieprzyjemnych zapachów. Oczywiście podczas wykonywania tego zabiegu pralka powinna być pusta. Po umieszczeniu produktó w odpowiednich przegródkach trzeba uruchomić program z możliwie wysoką temperaturą, o ile instrukcja producenta danego urządzenia na to pozwala. Po zakończeniu cyklu warto dokładnie przetrzeć gumową uszczelkę i szufladkę na detergenty. To właśnie w tych miejscach często gromadzą się zabrudzenia, których zwykłe pranie nie usuwa w całości.

Lepiej nie zamykać pralki od razu

Na tym sprzątanie się jednak nie kończy. Po zakończonym programie dobrze zostawić uchylone drzwiczki oraz wysuniętą szufladkę. Dzięki temu wnętrze urządzenia może spokojnie wyschnąć. Taki zabieg można wykonywać rugularnie, szczególnie jeśli pralka jest intensywnie eksploatowana. Warto jednak pamiętać, że przy dużej ilości widocznej pleśni samo czyszczenie domowym sposobem może nie wystarczyć. W takiej sytuacji trzeba również dokładnie umyć trudno dostępne elementy urządzenia i sprawdzić zalecenia producenta.

Regularne czyszczenie pralki to podstawa pielęgnacji urządzenia. Po praniu dobrze wytrzeć uszczelkę, nie zostawiać mokrych ubrań na wiele godzin i pozwolić urządzeniu wyschnąć. Dzięki temu łatwiej uniknąć sytuacji, w której świeżo wyprane ubrania zamiast pachnieć czystością zaczynają przejmować nieprzyjemny zapach z wnętrza pralki.

10