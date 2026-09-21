Ranking WTA na nowo. Sprawdź zmiany na szczycie kobiecego tenisa

Jelena Rybakina otwiera światowe zestawienie

Reprezentująca Kazachstan tenisistka rozpoczęła właśnie swój drugi tydzień na czele najważniejszego zestawienia w kobiecym tenisie. Zawodniczka jest trzydziestą w historii liderką tej prestiżowej klasyfikacji. Wcześniejsze lata dominacji innych zawodniczek sprawiają, że wejście na szczyt jest wyjątkowym osiągnięciem w skali globalnej.

Z kolei Iga Świątek zatrzymała się na liczbie 125 tygodni spędzonych jako numer jeden na świecie. Daje to reprezentantce Polski doskonałe siódme miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Ten imponujący wynik wpisuje się w historię polskiego sportu i na długo pozostanie zapamiętany przez kibiców.

Historia zmian i niebotyczny rekord

Pochodząca z Raszyna 25-letnia tenisistka zadebiutowała w roli liderki 4 kwietnia 2022 roku, przejmując pałeczkę po kończącej karierę Australijce Ashleigh Barty. Prowadzenie utrzymała początkowo przez 75 tygodni, a straciła je 11 września 2023 roku na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. Po przerwie trwającej osiem tygodni Polka odzyskała pierwsze miejsce i nie oddała go przez kolejne 50 tygodni.

Klasyfikacja zawodowych tenisistek jest nieprzerwanie prowadzona przez organizację Women’s Tennis Association od 3 listopada 1975 roku. Absolutną rekordzistką pod względem długości prowadzenia pozostaje Niemka Steffi Graf, która zasiadała na fotelu liderki przez niesamowite 377 tygodni. Ten wynik do dziś pozostaje ogromnym wyzwaniem dla współczesnych zawodniczek.