Ranking WTA. Czy Iga Świątek utrzymała pozycję w czołówce?

Sytuacja w czołówce rankingu WTA

Jelena Rybakina utrzymuje bezpieczne prowadzenie w światowym zestawieniu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu wyprzedza drugą na liście Arynę Sabalenkę o ponad dwa tysiące punktów. Trzecie i czwarte miejsce zajmują Amerykanki, odpowiednio Jessica Pegula oraz Coco Gauff. Obie zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych tracą do Białorusinki około 600 punktów, a nad resztą stawki mają już znaczną przewagę.

Iga Świątek nadal plasuje się na dziewiątej pozycji, chociaż jej dorobek uległ pomniejszeniu. Polska zawodniczka straciła 500 punktów za ubiegłoroczny triumf w Seulu. W obecnym sezonie tenisistka nie uwzględniła tego turnieju w swoim kalendarzu startów, przez co jej aktualne konto wynosi dokładnie 4119 punktów.

Jak wyglądają pozycje innych Polek?

W zestawieniu widoczne są przetasowania na niższych miejscach z udziałem reprezentantek Polski. Maja Chwalińska, która w poniedziałek zaczyna rywalizację w singapurskim turnieju WTA, awansowała z 26. na 25. miejsce. Spory skok zanotowała Magdalena Fręch, przesuwając się z 57. na 45. pozycję. Z kolei Magda Linette, która w tym tygodniu zagra w Seulu, zachowała 74. lokatę.

Równolegle toczy się walka o punkty w klasyfikacji Race to the WTA Finals. Ranking ten zadecyduje o tym, które osiem zawodniczek wystąpi w listopadowym turnieju w Indian Wells. Iga Świątek zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w tej klasyfikacji. Liderką jest tu również Jelena Rybakina, która jako jedyna zapewniła już sobie bilet do Kalifornii.