Ranking WTA. Czy Iga Świątek utrzymała pozycję w czołówce?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-21 9:46

Iga Świątek zachowała dziewiąte miejsce w najnowszym rankingu WTA. W ścisłej czołówce zestawienia czołowych tenisistek nie doszło do żadnych zmian, ponieważ większość zawodniczek odpoczywa po turnieju US Open. Pierwszą rakietą świata pozostaje Jelena Rybakina.

Rakieta tenisowa odbijająca piłkę na korcie ziemnym. O rankingu WTA z udziałem Igi Świątek przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty uderzająca rakietą w piłkę na korcie ziemnym. Z naciągu sypie się mączka ceglana.

Sytuacja w czołówce rankingu WTA

Jelena Rybakina utrzymuje bezpieczne prowadzenie w światowym zestawieniu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu wyprzedza drugą na liście Arynę Sabalenkę o ponad dwa tysiące punktów. Trzecie i czwarte miejsce zajmują Amerykanki, odpowiednio Jessica Pegula oraz Coco Gauff. Obie zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych tracą do Białorusinki około 600 punktów, a nad resztą stawki mają już znaczną przewagę.

Iga Świątek nadal plasuje się na dziewiątej pozycji, chociaż jej dorobek uległ pomniejszeniu. Polska zawodniczka straciła 500 punktów za ubiegłoroczny triumf w Seulu. W obecnym sezonie tenisistka nie uwzględniła tego turnieju w swoim kalendarzu startów, przez co jej aktualne konto wynosi dokładnie 4119 punktów.

Jak wyglądają pozycje innych Polek?

W zestawieniu widoczne są przetasowania na niższych miejscach z udziałem reprezentantek Polski. Maja Chwalińska, która w poniedziałek zaczyna rywalizację w singapurskim turnieju WTA, awansowała z 26. na 25. miejsce. Spory skok zanotowała Magdalena Fręch, przesuwając się z 57. na 45. pozycję. Z kolei Magda Linette, która w tym tygodniu zagra w Seulu, zachowała 74. lokatę.

Równolegle toczy się walka o punkty w klasyfikacji Race to the WTA Finals. Ranking ten zadecyduje o tym, które osiem zawodniczek wystąpi w listopadowym turnieju w Indian Wells. Iga Świątek zajmuje obecnie dziesiąte miejsce w tej klasyfikacji. Liderką jest tu również Jelena Rybakina, która jako jedyna zapewniła już sobie bilet do Kalifornii.

Rolki