Ranking ATP to wciąż Jannik Sinner na czele. Co słychać u Huberta Hurkacza?

Jannik Sinner dyktuje warunki w rankingu ATP

Jannik Sinner niezmiennie przewodzi stawce najlepszych tenisistów świata. Włoch utrzymuje bezpieczną przewagę nad resztą stawki w aktualnym rankingu ATP. Drugie miejsce przypada Niemcowi Alexandrowi Zverevowi, który traci do lidera 1810 punktów. Podium uzupełnia hiszpański zawodnik Carlos Alcaraz.

Czwarte miejsce zajmuje obecnie Ben Shelton z USA, niedawny finalista wielkoszlemowego US Open. W czołówce rankingu nie zaszły żadne większe zmiany, co oznacza, że liderzy światowego tenisa w ostatnim czasie utrzymali swoją formę i pozycje.

Gdzie plasują się polscy zawodnicy?

Z perspektywy polskich kibiców najważniejsze są pozycje naszych reprezentantów. Hubert Hurkacz pozostaje najwyżej sklasyfikowanym Polakiem, zajmując 46. lokatę. Tuż za pierwszą pięćdziesiątką, na 73. miejscu, uplasował się Kamil Majchrzak, jako drugi Polak w czołowej setce rankingu ATP.

Równolegle do głównego zestawienia prowadzony jest ranking Race to Turin. Wyłoni on uczestników kończącego sezon turnieju ATP Finals, a obecnie przewodzi w nim Alexander Zverev. Niemiec wyprzedza Jannika Sinnera oraz Bena Sheltona. W tym zestawieniu Hubert Hurkacz zajmuje 39. pozycję.