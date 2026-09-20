Filip Chajzer zorganizował wesele w krakowskiej restauracji. Sprawdziliśmy, ile kosztują dania w tym lokalu

Filip Chajzer wziął ślub. Prezenter sam zdradził, gdzie zorganizował przyjęcie

Filip Chajzer 19 września 2026 roku stanął na ślubnym kobiercu w Krakowie. Wybranką prezentera została Bianka, a sakramentalne „tak” padło w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Uroczystość poprowadził ks. Rafał Główczyński, którego widzowie kojarzą z programu „The Traitors. Zdrajcy”.

Nowożeńcom w tym ważnym dniu towarzyszyli najbliżsi oraz przyjaciele. W kościele nie zabrakło oczywiście rodziców pana młodego, czyli Zygmunta i Doroty Chajzerów. Po zakończeniu nabożeństwa przyszedł czas na świętowanie i weselną zabawę.

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Menu w restauracji, w której bawił się Filip Chajzer. Za stek zapłacisz krocie

Miejsce zabawy nie pozostało tajemnicą, ponieważ sam pan młody uchylił rąbka tajemnicy w swoich mediach społecznościowych. Dziennikarz relacjonował przygotowania, pokazując swoim obserwatorom układanie dekoracji z kwiatów na sali. Przy tej okazji oznaczył krakowski lokal, w którym zaplanowano uroczystość.

Wybór padł na restaurację Pino Garden. Miejsce to zajmuje się nie tylko organizacją zamkniętych imprez, ale również na co dzień obsługuje gości, oferując im standardowe menu.

Karta dań w tym lokalu jest bardzo urozmaicona, a ceny potrafią zaskoczyć. Za stek trzeba zapłacić 139 złotych, co czyni go jedną z najdroższych propozycji. Z kolei za wołowinę w towarzystwie musu z buraka goście zapłacą 82 złote.

W menu znajdziemy też nieco bardziej przystępne cenowo opcje, jak na przykład makaron z polędwicą w cenie 62 złotych. Należy jednak pamiętać, że są to kwoty za pojedyncze dania, a przy zamówieniu dodatkowo przystawek, napojów czy deseru ostateczny rachunek znacząco wzrośnie.

Warto również mieć na uwadze, że cennik z regularnej karty niekoniecznie odzwierciedla koszty związane z wyprawieniem wesela. W przypadku takich uroczystości lokale zazwyczaj przygotowują indywidualne oferty, które uzależnione są od ilości gości, wybranego pakietu menu i ewentualnych usług dodatkowych.

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